Prema novim tvrdnjama anonimnih izvora iz Pomorskog zračnog zapovjedništva (NAVAIR), u zračnoj bazi Patuxent River (poznatoj kao Pax River) na istočnoj obali SAD-a desetljećima je navodno skriveno 'egzotično vozilo nepoznatog podrijetla' – vjerojatno od 1950-ih. Baza, sjedište NAVAIR-a, glavnog centra mornarice za razvoj, testiranje i održavanje pomorskih zrakoplova i oružja, navodno je godinama mjesto tajnih programa za analizu. Izvori za Liberation Times tvrde da Pax River privlači intenzivno špijuniranje koje pokušava otkriti što se skriva u bazi, prenosi Daily Mail. Posljednjih mjeseci špijunska aktivnost se pojačala i približila kopnu, uključujući zaljev Chesapeake. Luis Elizondo, bivši direktor Pentagonovog tajnog programa AATIP za proučavanje neidentificiranih anomalnih fenomena (UAP), svjedočio je pod zakletvom Kongresu 2024.

"Ti objekti uključivali su lokacije u području Las Vegasa i novoizgrađeni hangar u zračnoj bazi mornarice Patuxent River, Konkretno, hangar PAX River je dizajniran kako bi se olakšao prijevoz budućih materijala zrakom i rijekom", kazao je. Vlada SAD-a navodno ima tajni plan za hitno premještanje letjelice ako lokacija Pax Rivera postane javna ili ugrožena. Neke aktivnosti u blizini baze povezuju se s naprednim dronovima ili zrakoplovima koji koriste kopiranu tehnologiju iz egzotičnih materijala.

Elizondo je pred kongresnicom Nancy Mace izjavio da vlada vodi tajne programe za oporavak srušenih svemirskih letjelica i da je SAD uspio rekonstruirati dio te tehnologije, uključujući baze poput Pax Rivera. Službeno, američka vojska tvrdi da nikada nije pronađen fizički dokaz o NLO-ima. No, više bivših dužnosnika i znanstvenika, uključujući fizičara Hala Puthoffa, tvrdi suprotno. Puthoff je u podcastu Joe Rogan Experience otkrio da je vojska pronašla više od 10 letjelica od incidenta u Roswellu, neke navodno neoštećene. Ova priča dolazi godinu dana nakon što su stotine neidentificiranih dronova i NLO-a, navodno viđeni iznad istočne obale krajem 2024. i početkom 2025., fokusirani na vojne baze i Trumpovo imanje u New Jerseyju. Svjedoci su opisivali "dronove veličine automobila" bez buke. Kasnije je privatna tvrtka angažirana od vojske preuzela odgovornost, tvrdeći da su bili testovi naprednih letjelica. Američka mornarica nije komentirala izvješće. Daily Mail i drugi mediji nisu uspjeli neovisno potvrditi tvrdnje.