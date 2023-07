Šveđanin pretučen u Turnju: 'Morat ću na novu operaciju kako bi mi s nadomjestili rupu u lubanji'

Skupina mladića u Turnju brutalno je 17. srpnja pretukla 33-godišnjaka Dennija Kelečevića iz Švedske. Njega i njegovog dvije godine mlađeg brata Michela napala je skupina mladića ispred noćnog kluba. Jedan od napadača, 18-godišnjak, Dennija je stolicom udario u glavu. On je priveden i zadržan u pritvoru, a sedam drugih sudionika pušteno je na slobodu uz prekršajne prijave.

"Bolje sam, ali još nisam dobro. Za najkasnije godinu dana morat ću na novu operaciju kako bi mi s umjetnom kosti nadomjestili rupu koja mi je ostala u lubanji, nakon što su mi doktori odstranili slomljenu kost", ispričao je Denni za Slobodnu Dalmaciju.

VEZANI ČLANCI:

Na glavi ima 28 šavova, a do sukoba je, kako priča, došlo kada je jedan od mladića u noćnom klubu mislio da se njegov brat Michel "upucava" jednoj od njihovih djevojaka. Mladić je došao i udario mu brata, a potom su izbačeni iz kluba.

"Malo nakon što smo izašli iz kluba, na mog je brata krenula grupa od pet-šest mladića. Napali su ga, a ja sam mu krenuo pomoći. Njima se ubrzo priključila još jedna skupina, tako da nas je na kraju tuklo njih desetak. Mi smo se samo branili, nismo mogli ništa drugi ni poduzeti. Branili smo se sve dok me nisu udarili stolicom u glavu. Od udarca sam pao i izgubio svijest. Kasnije sam doznao da je Michel uspio pobjeći i potražiti pomoć", kazao je.

"Strašno je bilo to cipelarenje. Kad sam pao na pod, na mene su svi nagrnuli, letjele su ruke i noge. Ne znam koliko sam udaraca dobio, ali sve me još uvijek boli, od glave do tijela. Kad su se napadači razišli u pomoć su mi priskočili jedna djevojka i mladić. Skinuli su mi majicu i zavili glavu jer sam jako krvario. Da mi nisu oni pomogli možda danas ne bih bio živo. Hvala im na tome", dodaje.

VEZANI ČLANCI:

Njegov otac Darko Kelečević ogorčen je postupanjem policije te navodi kako je nevjerojatno da su napadači pušteni uz prekršajne prijave za remećenje javnog reda i mira.

"Takvim postupanjem šalje se poruka da svatko svakoga može cipelariti i da mu se ništa neće dogoditi. Policija takvim postupanjem zapravo potiče nasilje i da se ovakve stvari događaju. To nije skandal, to je sramota za hrvatsku policiju", kazao je otac.

VIDEO Mladići skakali u more, jedan nije izronio: Ronioci pronašli tijelo