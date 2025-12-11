Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 237
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
NEVIĐENA SCENA U AUSTRALIJI

VIDEO Padobranac preživio zastrašujući incident, spasio se rezanjem užadi

Screenshot/ABC
Autor
Lorena Posavec
11.12.2025.
u 21:10

Pilot isprva nije znao što se događa, ali je osjetio naglo dizanje prednjeg dijela aviona i vidio da snažno usporava

Jedan je padobranac u Australiji preživio zastrašujući skok nakon što mu se padobran zakačio za krilo aviona te je ostao visjeti u zraku, objavio je Australski ured za sigurnost prometa u današnjem izvješću. Incident se dogodio 20. rujna u Queenslandu tijekom leta za padobrance koji su planirali skočiti u formaciji od 16 ljudi iz aviona Cessna 208, navodi se u izvješću. Nijedan od padobranaca nije imenovan. Snimka kamere pričvršćene na avion, koju su objavili istražitelji, prikazuje padobranca kako se priprema za skok kada se ručka njegova rezervnog padobrana zakačila za lijevo krilo aviona, što je uzrokovalo njegovo otvaranje. Avion je tada bio na visini od oko 4,5 kilometra, a pilot je manevrirao kako bi održao stabilnost. Ostalih 13 padobranaca skočilo je iz aviona pokraj muškarca koji je zapeo, a on je nakon kratke borbe, nožem prerezao užad koja ga je držala zakačenim za otvoreni rezervni padobran. Nakon što se oslobodio, otvorio je glavni padobran i sigurno sletio. Padobranac, koji je imao više od 2.000 skokova i 21 godinu iskustva, zadobio je lakše ozljede nakon što je nogama udario u stranu aviona. Svi su sigurno sletjeli, uključujući i snimatelja koji je bio zbačen s aviona i pao u slobodni pad kada se prvi padobranac zakačio. Snimatelj, koji je trebao dokumentirati planiranu formaciju, držao se za trup aviona izvan vrata. Prvi je sletio, s lakšom ozljedom ramena, piše The New York Times.

Pilot isprva nije znao što se događa, ali je osjetio naglo dizanje prednjeg dijela aviona i vidio da snažno usporava. Zatim je poduzeo korake kako bi zrakoplov ostao u ravnoteži te je razmatrao mogućnost iskakanja nakon što svi ostali napuste letjelicu, no ipak je uspio sigurno sletjeti. U izvješću, ured za sigurnost kritizirao je pilota i operatera zrakoplova jer nisu pravilno rasporedili teret u avionu, premda je navedeno da to nije pridonijelo nesreći. Također je istaknuto nekoliko stvari koje su išle u prilog sigurnosti: padobranci su učvrstili vrata u otvorenom položaju, što je olakšalo pilotu eventualni izlazak; pilot je uspio sigurno sletjeti unatoč tome što je avionom bilo teže upravljati zbog oštećenja; a padobranac koji se zakačio imao je nožić pričvršćen na prsima, kojim je u 50 sekundi prerezao 11 užadi rezervnog padobrana.

Ključne riječi
avion padobranac padobran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!