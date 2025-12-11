VIDEO Padobranac preživio zastrašujući incident, spasio se rezanjem užadi

Jedan je padobranac u Australiji preživio zastrašujući skok nakon što mu se padobran zakačio za krilo aviona te je ostao visjeti u zraku, objavio je Australski ured za sigurnost prometa u današnjem izvješću. Incident se dogodio 20. rujna u Queenslandu tijekom leta za padobrance koji su planirali skočiti u formaciji od 16 ljudi iz aviona Cessna 208, navodi se u izvješću. Nijedan od padobranaca nije imenovan. Snimka kamere pričvršćene na avion, koju su objavili istražitelji, prikazuje padobranca kako se priprema za skok kada se ručka njegova rezervnog padobrana zakačila za lijevo krilo aviona, što je uzrokovalo njegovo otvaranje. Avion je tada bio na visini od oko 4,5 kilometra, a pilot je manevrirao kako bi održao stabilnost. Ostalih 13 padobranaca skočilo je iz aviona pokraj muškarca koji je zapeo, a on je nakon kratke borbe, nožem prerezao užad koja ga je držala zakačenim za otvoreni rezervni padobran. Nakon što se oslobodio, otvorio je glavni padobran i sigurno sletio. Padobranac, koji je imao više od 2.000 skokova i 21 godinu iskustva, zadobio je lakše ozljede nakon što je nogama udario u stranu aviona. Svi su sigurno sletjeli, uključujući i snimatelja koji je bio zbačen s aviona i pao u slobodni pad kada se prvi padobranac zakačio. Snimatelj, koji je trebao dokumentirati planiranu formaciju, držao se za trup aviona izvan vrata. Prvi je sletio, s lakšom ozljedom ramena, piše The New York Times.

Pilot isprva nije znao što se događa, ali je osjetio naglo dizanje prednjeg dijela aviona i vidio da snažno usporava. Zatim je poduzeo korake kako bi zrakoplov ostao u ravnoteži te je razmatrao mogućnost iskakanja nakon što svi ostali napuste letjelicu, no ipak je uspio sigurno sletjeti. U izvješću, ured za sigurnost kritizirao je pilota i operatera zrakoplova jer nisu pravilno rasporedili teret u avionu, premda je navedeno da to nije pridonijelo nesreći. Također je istaknuto nekoliko stvari koje su išle u prilog sigurnosti: padobranci su učvrstili vrata u otvorenom položaju, što je olakšalo pilotu eventualni izlazak; pilot je uspio sigurno sletjeti unatoč tome što je avionom bilo teže upravljati zbog oštećenja; a padobranac koji se zakačio imao je nožić pričvršćen na prsima, kojim je u 50 sekundi prerezao 11 užadi rezervnog padobrana.