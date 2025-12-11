Turudić o SDP-u: 'Rječnik koji koriste zastupnica Ahmetović i neki članovi SDP-a dovoljno govori o njima'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić gostovao je u četvrtak u emisiji RTL Danas , gdje je govorio o nizu aktualnih tema, od prozivki SDP-a do slučajeva Hipodrom i Vjesnik te pitanja molitelja na trgu.

Na pitanje zašto se nije odazvao pozivu SDP-a na okrugli stol o borbi protiv korupcije, Turudić je objasnio da njegov ured nikada nije dobio službeni poziv. “Višekratnom provjerom utvrđeno je da nismo dobili niti poziv, niti telefonski poziv iz Kluba zastupnika, kako tvrde. Radi se o potpunim konfabulacijama. Valja napomenuti i da je to bio stranački skup. Da smo dobili poziv, dobro bismo razmislili hoćemo li doći, ma kako zanimljiva tema bila,” rekao je.

Osvrnuo se i na tvrdnje da je u ratu s SDP-om. “Nisam, baš me briga. Rječnik koji koriste zastupnica Ahmetović i neki članovi SDP-a dovoljno govori o njima. Napad na mene osobno mi ništa ne znači, ali napad na instituciju DORH-a ruši državu. To je namjera saborske zastupnice,” istaknuo je.

Komentirao je i optužbe gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića da je optužnicu u aferi Hipodrom podigao u vrijeme kampanje. “Gradonačelnik se besprizorno miješa u rad sudbene vlasti. Ako bude trebalo, Tomašević može svjedočiti kao i svaki drugi građanin Hrvatske,” rekao je. Turudić se osvrnuo i na optužbe da je stranački čovjek. “Najbolje o tome govore moji postupci i predmeti koje vodimo. Građani mogu sami vidjeti ima li pristranosti u našem radu,” dodao je.

Na pitanje o nasilju nad biljkama i gaženju ruža, rekao je da je svako nasilje neprimjereno i da zaslužuje osudu, moralnu, a ako bude potrebno i kazneno-pravnu. Osvrnuo se i na širenje lažnih vijesti i odgovornost u slučaju časne. “Izvide provodi policija,” rekao je. Kada je riječ o slučaju Vjesnik, Turudić smatra da bi mladi osumnjičeni za izazivanje požara mogli dobiti nanogicu umjesto istražnog zatvora. “To je jedna od mogućnosti koju treba češće primjenjivati. Ja sam pobornik instituta istražnog zatvora od doma,” zaključio je. Vezano za aktualne teme, upitan je i o moliteljima na trgu. Turudić je istaknuo da to nije njegov posao jer je riječ o političkoj odluci te da političke odluke ne želi komentirati ako se ne tiču institucije kojom upravlja. Dodao je da ima privatni stav, ali ga ne želi iznositi javno.