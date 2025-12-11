Naši Portali
RASTE PRITISAK SAD-A

Zelenski: Nema izbora u Ukrajini bez primirja

Ivan Šaravanja/Hina
11.12.2025.
u 20:42

Kijev je prošli mjesec odbacio američki plan koji predviđa velike ustupke Moskvi. Zelenski je ranije u četvrtak rekao da Washington sada predlaže povlačenje s područja koje Ukrajina još kontrolira u regiji Doneck te stvaranje "slobodne ekonomske" i demilitarizirane zone

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak je rekao da se izbori u njegovoj zemlji ne mogu održati bez primirja, nakon što je ranije rekao da bi bilo kakav kompromis u mirovnim pregovorima s Rusijom morao biti potvrđen na biralištima. "Mora biti prekida vatre - barem tijekom trajanja izbornog procesa i glasanja. O tome se treba razgovarati. Iskreno, ovdje u Ukrajini vjerujemo da o tome s ruskom stranom treba razgovarati Amerika", rekao je Zelenski tijekom sastanka 'koalicije voljnih'. Izbori u vrijeme rata nisu dozvoljeni, no Zelenski je pod sve većim pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa da se oni održe. Ukrajinski predsjednik, čiji je mandat istekao prošle godine, u utorak je rekao da je spreman na njih ako američki i europski partneri garantiraju sigurnost tijekom njihovog održavanja, kao i da bi se mogli održati u idućih 60 do 90 dana. Zelenski je ranije u četvrtak u izjavi novinarima rekao da bilo kakav eventualni kompromis s Rusijom po pitanju kontrole nad njezinim istočnim regijama mora biti "pravedan", ali i potvrđen na "izborima" ili "referendumu". 

"Vjerujem da će na to pitanje odgovor dati ukrajinski narod. Bilo putem izbora ili referenduma, to mora biti stav koji je proizašao iz ukrajinskog naroda", rekao je Zelenski novinarima na pitanje o postizanju dogovora s Moskvom. Čelnici država 'koalicije voljnih', skupine koja nosi taj naziv jer je spremna garantirati ukrajinsku sigurnost nakon primirja, u četvrtak je tijekom svog virtualnog sastanka razgovarala o mobilizaciji zamrznute ruske imovine, priopćio je ured britanskog premijera Keira Starmera.  Videokonferencija se događa dan nakon što su čelnici Britanije, Francuske i Njemačke razgovarali s američkim predsjednikom oko najnovijih napora SAD-a prema postizanju dogovora o miru u Ukrajini. 

Kijev je prošli mjesec odbacio američki plan koji predviđa velike ustupke Moskvi. Zelenski je ranije u četvrtak rekao da Washington sada predlaže povlačenje s područja koje Ukrajina još kontrolira u regiji Doneck te stvaranje "slobodne ekonomske" i demilitarizirane zone bez prisutnosti ruskih snaga. Zelenski je rekao da američka strana još uvijek "ne zna" tko bi vladao takvom zonom. Dodao je da Washington predlaže povlačenje ruske vojske iz ukrajinskih regija Sumi, Harkiv i Dnjepropetrovsk, no i njihov ostanak u regijama Herson i Zaporižja. Bijela kuća je u četvrtak objavila da će Trump poslati u Europu svog predstavnika na razgovore o Ukrajini ako se pojavi šansa za potpisivanjem mirovnog sporazuma. "Predsjednik je iznimno frustriran s obje strane u ovom ratu te mu je dosta sastanaka održavanih samo radi sastančenja", rekla je njegova glasnogovornica Karoline Leavitt.

rat u Ukrajini Rusija Donald Trump Ukrajina Volodimir Zelenski

PE
pendrek
21:54 11.12.2025.

Glupo je i neodgovorno siliti Ukrajinu da se ljudi okupljaju rad glasovanja dok im ruske bombe i projektili svaki dan padaju po gradovima! Tko će preuzeti odgovornost za sigurnost ljudi dok glasuju!?!?

L9
Level 9
21:50 11.12.2025.

kako mogu biti izbori kad ruske bombe stalno padaju na ukr.gradove?!? zar treba poginuti još 10.000 civila od ruku ruskih zločinaca!?!?

FR
fritule
21:58 11.12.2025.

Izbori naravno da, u roku 30 dana od dana kada nastupi mir

