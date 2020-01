Sve o socijalizaciji štenadi, problemima u ponašanju i kako ih izbjeći možete učiti na online tečaju

Već dugi niz godina Internet nudi zanimljive mogućnosti edukacije. U gotovo svim područjima edukacije možete iz udobnosti svoje sobe gledati i slušati predavanja uglednih ljudi iz prakse i znanosti. Online predavanja, online webinari, online specijalizacije, online magisteriji na prestižnim svjetskim sveučilištima ili praktične edukacije na privatnim školama samo su dio ponude.

Kod nas ponuda online tečajeva tek dobiva svoje pravo mjesto, no ponuda je sve bogatija. Kada govorimo o životinjama, možda s pravom postoji skepsa jer životinje ipak treba upoznati u živo. No, znanja koja se mogu dobiti online dobrodošla su osnova za daljnji rad. Uz ovoliko znanja koliko nam se sada nudi, teško se može smatrati opravdanim da se krene po principu pokušaja i pogreške, tim više što posljedice pogreški snose živa bića. Dobro je, dakle, sakupiti što više znanja i zaobići sve greške na koje predavači/instruktori mogu upozoriti. Nažalost, kod nas još uvijek ne postoje stručnjaci za sva područja o kojima se može učiti u svijetu. Ponekad je online edukacija jedina mogućnost.

– Odlučila sam ponuditi online edukacije o kućnim ljubimcima na hrvatskom jeziku. Često ljudima preporučam da pogledaju neke inozemne sadržaje, ali sam primijetila da dio njih ipak voli sadržaje na svom jeziku. Zato sam zadovoljna da mogu ponuditi edukacije koje će biti prihvatljive za širu regiju, po sadržaju i po cijeni – kaže dr. sc. Irena Petak, savjetnica za ponašanje životinja.

– Krenula sam s tečajem socijalizacije za skrbnike/vlasnike štenadi do četiri mjeseca života ili za one koji tek razmišljaju da pruže dom štenetu i žele se pripremiti za dolazak novog člana obitelji. Naime, u razvoju štenadi period od kada progledaju pa do 14., odnosno 16. tjedna života, smatra se kritičnim periodom u psihološkom razvoju. Međutim, dio skrbnika štenadi ne izvodi ih van zato što nisu cijepljeni, dio štenadi je stalno u kući zbog zimskog vremena ili neke bolesti. Neki štenci idu van, ali ne dobiju priliku za socijalizaciju i habituaciju. Ipak, period rane socijalizacije traje do četvrtog mjeseca života i ne može se zaustaviti dok uvjeti za izlazak van ne postanu pogodni – ističe I. Petak.

Edukacija online namijenjena je za sve koji nemaju u blizini organizirane tečajeve za štenad, ali i za one koji će na takve tečajeve krenuti nakon što štene primi sva propisana cjepiva. U tom slučaju online tečaj može poslužiti kao priprema.“

– Za ovu edukaciju odabrala sam Facebook, no planiram neke sadržaje ponuditi i putem Skype-a. Polaznici edukacije dobit će informacije u obliku tekstova i videa, a imat će i praktične zadatke za samostalno vježbanje. Grupa će cijelo vrijeme biti otvorena za pitanja i diskusije. Obuhvatit će razne teme, od toga što je socijalizacija štenadi i što sve treba uključivati, što i kako psi nasljeđuju od svojih predaka, bit će riječi o habituaciji šteneta, igračkama, inhibiciji ugriza, obavljanju nužde, učenju na ormu i lajnu, ostavljanju šteneta samog kod kuće, pripremama za pucnjavu, gromove i druge glasne zvukove, osnovama treninga te kako izbjeći probleme u ponašanju. Nadam se da će vlasnici ljubimaca prihvatiti ovu ideju i javiti se u što većem broju, što bi svakako poboljšalo kvalitetu diskusije u grupi. Premda će diskusije biti usmjeravane prema sadržaju koji je koristan za sudionike, bit će zanimljivije ako bude više pitanja – kaže dr. sc. Irena Petak.

Tečaj o socijalizaciji štenadi traje pet tjedana, s novim sadržajima svaki tjedan. No, grupa nastavlja dalje za one koji se uključe uz ponavljanje pet tema/cjelina.

– Sadržaj i trajanje tečajeva koje planiram pokrenuti ovisit će o interesu vlasnika kućnih ljubimaca. Za sada su mi se javili vlasnici mačka i papiga pa će možda sljedeće biti i nešto za njih. Zainteresirani se mogu javiti na moj mail dr.sc.irena.petak@gmail.com – objašnjava I. Petak.

Za ljubitelje životinja svjetska ponuda je prilično bogata i raznovrsna. Edukacije nude svjetske udruge za zaštitu životinja, poput ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Na njihovoj stranici možete pronaći besplatne webinare korisne za one koji rade u skloništima za napuštene životinje, za vlasnike/skrbnike kućnih ljubimaca, ali i sve znatiželjnike. Teme obuhvaćaju od zdravlja, preko ponašanja, treninga i udomljavanja kućnih ljubimaca (https://www.aspcapro.org/training/webinars). Besplatne edukacije nudi i Coursera. Platforma na kojoj su razna svjetska sveučilišta ponudila raznolike teme nudi i dva tečaja o kućnim ljubimcima - jedan o psima i drugi o psima i mačkama (https://www.coursera.org/learn/dog-emotion-and-cognition, https://www.coursera.org/learn/cats-and-dogs). Za one koji žele znati malo više, preporučamo i tečaj o dobrobiti životinja (https://www.coursera.org/learn/animal-welfare). Na ovoj platformi kvalitetne tečajeve mogu pronaći i ljubitelji konja, kokoši, goveda, divljih životinja, ali i drevnih dinosaure. Tečajeve možete odslušati besplatno, no ako želite potvrdu, tada je plaćate. Specijalizacije i magisteriji se isto tako plaćaju.

Mnoštvo korisnih i zanimljivih videa u kojima o psima govore eminentni svjetski stručnjaci može se pogledati na stranici od Society for the Promotion of Applied Research in Canine Science (SPARCS). Tijekom nekoliko godina pred njihovu kameru stali su mnogi poznavatelji psećeg ponašanje, a 2018. godine održali su i specijalnu konferenciju. Sve je dostupno besplatno na njihovoj web stranici (https://www.sparcsinitiative.org/).

Ako ste spremni izdvojiti nešto novaca pred vama su još neke mogućnosti edukacije. Na uglednoj Karen Pryor Academy for Animal Training & Behavior (KPA) za odslušane tečajeve dobivate određene interne certifikate, koje će mnogi treneri rado pokazati. Na ponudi su edukacije za razne vrste treninga pasa te mačaka (https://karenpryoracademy.com/courses/). Svakako treba spomenuti i popularnu edukaciju na Ethology Institute iz Cambridgea. Ova privatna škola već dugi niz godina nudi online edukacije za one koji žele znati više o ponašanju i dobrobiti životinja, te o treningu. Polaznici edukacija dobivaju njihove certifikate. Školu vodi Dr. Roger Abrantes sa suradnicima (https://ethology.eu/, https://ethology.eu/all-courses-at-a-glance/).

Trajanje ovih edukacija je vrlo različito. Neke besplatne webinare i videe moguće je pogledati za par minuta, dok programi koji se plaćaju i nude certifikaciju traju mjesecima. A neki se mogu produžiti i na više godina.