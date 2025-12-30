Jedan pritvoren jer je čekićem izudarao članicu obitelji po glavi, drugi optužen da je nogama i šakama usmrtio 48-godišnjaka. Mladić (28) sumnjiči se za teški pokušaj ubojstva 59-godišnje članice obitelji koju je više puta čekićem udario po glavi. Sumnjiči ju se i da ju je i prije tog napada zlostavljao, a zbog svega navedenog je ispitan na ŽDO Varaždin nakon čega je protiv njega pokrenuta istraga. Napadnuta žena je teško ozlijeđena te je hospitalizirana, a 29-godišnjak je nakon ispitivanja na tužiteljstvu doveden pred suca istrage Županijskog suda u Varaždinu koji mu je odredio istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.

A zbog nanošenja teške ozlijede sa smrtnom posljedicom optužen je 38-godišnjak, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Slavonski Brod. Tereti ga se da se 21. Rujna 2025. na području Slavonskog Broda , fizički sukobio s 48-godišnjakom kojeg je tako snažno udario šakom u glavu da ga je oborio na tlo. Nakon toga ga je nastavio tući nogama i šakama po glavi i tijelu. Zbog toga je 48-godišnjak zadobio ozlijede opasne po život te je zbog tih ozljeda i svog narušenog zdravlja naknadno preminuo. Osumnjičenom 38-godišnjaku je produljen istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela.fizički