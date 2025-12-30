Naši Portali
ZENICA 1993.

Civili mučeni i ubijeni u Zenici: Optužnica protiv bivših pripadnika Armije BiH

VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
30.12.2025.
u 10:16

Njih nekoliko desetaka tamo je bilo izloženo teškom psihičkom i fizičkom zlostavljanju, a dvojica protupravno zatočenih civila uslijed zlostavljanja su preminula.

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine u utorak je podignulo optužnicu protiv četvorice bivših pripadnika 7. muslimanske brigade Armije BiH koje tereti za ratne zločine počinjene nad Hrvatima i Srbima u Zenici. Optužnica je podignuta protiv Nesiba Talića rođenog 1955. godine u Travniku, Jusufa Karalića rođenog 1954. godine u Zenici, Našida Delalića rođenog 1951. godine u Travniku te Sabahudina Sarajlića rođenog 1967. godine u Busovači. Tužiteljstvo BiH tereti ih da su kao zapovjednici odnosno pripadnici službe vojne sigurnosti i vojne policije u 7. muslimanskoj brigadi Armije BiH postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata.

U optužnici se navodi da su tijekom 1993. godine u objektu Muzičke škole u Zenici, koja je služila kao zatočenički objekt protupravno dovođeni i držani u nezakonitom zatočenju civili hrvatske i srpske nacionalnosti se područja Zenice i okolice. Njih nekoliko desetaka tamo je bilo izloženo teškom psihičkom i fizičkom zlostavljanju, a dvojica protupravno zatočenih civila uslijed zlostavljanja su preminula. Njihova tijela naknadno su pronađena i ekshumirana na području Žene. Četvorica muškaraca sada su optužena da su kršili odredbe međunarodnog humanitarnog prava i počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civila.

7. muslimanska brigada slovila je za elitnu postrojbu Armije BiH i djelovala je u sastavu Trećeg korpusa, pretežito na području središnje Bosne. Protiv jednog od ratnih zapovjednika Šerifa Patkovića 2024. godine podignuta je optužnica zbog ratnog zločina u selu Dusina u kojemu su pripadnici 7. Muslimanske brigade u siječnju 1993. ubili devet Hrvata i jednog Srbina. Među ubijenima bio je i ranjeni zapovjednik HVO na tom području Zvonko Rajić a Patković je optužen da ga je osobno ustrijelio. Suđenje po toj optužnici još traje.

Ključne riječi
Zenica BiH ratni zloćin

