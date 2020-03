Sve države članice EU spremne su pomoći Grčkoj

Ilegalni prelasci neće biti tolerirani”, poruka je zajedničke izjave ministara unutarnjih poslova iz svih država članica EU, koji su se jučer okupili u Bruxellesu kako bi na izvanrednom sastanku Vijeća EU dali dosad najsnažniju političku podršku Grčkoj u privremenom zatvaranju vanjske granice prema Turskoj za sve tražitelje azila koje masovno prema Europi pokušava pokrenuti turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

Sve države članice EU signalizirale su da su spremne poslati opremu, ljudstvo ili na neki drugi način kroz Frontexovu misiju aktivno pomoći Grčkoj u čuvanju granice.

- Hrvatska je deklarirala spremnost da pošalje još jedan brod s osam članova posade, uz već postojeći koji patrolira Egejskim morem. A vjerojatno ćemo odlučiti i o slanju još graničnih policajaca koji mogu biti od velike pomoći - rekao je ministar Davor Božinović koji predstavlja Hrvatsku na izvanrednom sastanku. Slovenija je, primjerice, stavila Frontexu na raspolaganje 35 svojih graničnih policajaca, a još 15-ak zemalja na sastanku je iznijelo takve konkretne brojke. - Vrlo je važno da EU djeluje ujedinjeno i koordinirano. Situacija na terenu je ozbiljna i lideri EU dali su jasnu poruku podrške grčkoj vladi i njezinim naporima. Pokazujemo ne samo Grčkoj i Bugarskoj, već i ostatku svijeta, da ovo nisu samo grčke, nego i europske granice - dodao je Božinović.

Zajednička izjava kaže da će EU i njezine države članice poduzeti sve potrebne mjere, u skladu s međunarodnim i europskim propisima, da spriječe ilegalne migracije. Dodaje se kako migrante ne treba poticati da ugrožavaju živote pokušavajući ilegalno ući u Grčku i EU. Tursku se poziva da, umjesto širenja dezinformacija da su vrata za migrante otvorena, počne prenositi upravo ovu poruku: ilegalni prelasci vanjske granice EU neće biti tolerirani.

U ranijem nacrtu teksta, pripremljenom za usvajanje, stajala je formulacija kojom bi Vijeće “snažno osudilo” Tursku zbog korištenja migrantskog pritiska u političke svrhe, a iako su baš takvu formulaciju priželjkivali Grci, ona je na samom sastanku ublažena jer su Nijemci bili protiv tako oštre osude Turske, s kojom svi u EU i dalje želje surađivati na zaustavljanju migrantskog vala. Umjesto da “snažno osuđuje”, zajednička izjava u konačno usvojenoj verziji “snažno odbacuje” tursko korištenje migrantskog pritiska u političke svrhe. Govori se i o razumijevanju, odnosno priznanju velikog migrantskog tereta koji podnosi Turska kao zemlja koja je na svom teritoriju prihvatila 3,7 milijuna izbjeglica i migranata. No, Tursku se još jednom poziva da se vrati punom poštivanju europsko-turskog sporazuma iz 2016., kojim je zaustavljen veliki val ilegalnih prelazaka i kojeg je Erdogan krajem prošlog tjedna odlučio prestati poštivati.

Grčka vlada sve otvorenije o ovoj krizi govori ne kao o migrantskoj krizi, nego kao o “hibridnoj prijetnji” u organizaciji Erdogana. I sada je s ovog izvanrednog sastanka ministara unutarnjih poslova Grčka otišla zadovoljna potporom čitave EU. Hrvatski ministar također je zadovoljan jer u ovom presedanu vidi određena jamstva i za Hrvatsku ako se nađe pod sličnim pritiskom. Zasad dužnosnici EU smatraju da tog pritiska neće biti ako se uspješno obrani vanjska granica u Grčkoj i Bugarskoj, no Božinoviću je bilo važno reći:

- Bilo koja država članica koja bi se mogla naći u sličnoj situaciji kao Grčka može računati na solidarnost i potporu čitave EU - rekao je na kraju sastanka.

Na grčko-turskoj granici je i jučer bilo napetosti, policijski suzavac letio je prema migrantima gurnutima na ničiju zemlju između turskih i grčkih policajaca. Grčka strana objavila je video snimku na kojoj se vidi kako, barem u to jednom primjeru, suzavac ispaljuju Turci u pokušaju da grčke policajce natjeraju na povlačenje i da poguraju ljude koje su Turci doveli do te točke pred grčke policajce na granici. Turska strana objavljuje video snimke na kojima se vide kako suzavac ispaljuju Grci, a i kako grčki patrolni brodovi kruže oko migranata u želji da valovima, ali i pucnjevima upozorenja u more uokolo plovila, odagnaju migrante na čamcima. Turska je optužila Grčku za ubojstva migranata, što je Grčka nazvala lažnim vijestima. Potvrđeno je, međutim, da se barem jedno dijete utopilo u tom kaosu, premda nema potvrde o tome čijom krivnjom.

Odluka grčkih vlasti da privremeno, na mjesec dana, suspendiraju mogućnost traženja azila nailazi na kritike udruga za ljudska prava i političara koji upozoravaju da se temeljna prava i poštivanje Ženevskih konvencija ne smiju suspendirati na vanjskim granicama EU. No, nitko na jučerašnjem sastanku nije propitivao zakonitost postupanja grčkih vlasti na granici.

- Računam na grčke vlasti da sve rade u skladu s europskim i međunarodnim pravom - rekla je europska povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson. Božinović je, na zajedničkoj press konferenciji, imao na to nešto za dodati:

- Ilegalni prelasci granica nekoliko država sigurno nije ponašanje u skladu s europskim i međunarodnim pravom.