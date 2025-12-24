Tri osobe, među njima i dvojica ruskih policajaca, poginule su u snažnoj eksploziji koja se dogodila u Moskvi, potvrdile su ruske vlasti. Prema navodima Istražnog odbora Rusije, tragedija se dogodila u ulici Jeleckaja, gdje su prometni policajci tijekom redovne ophodnje uočili osobu čije im je ponašanje bilo sumnjivo. Kako je priopćeno, policajci su prišli osobi u blizini službenog vozila s namjerom da je legitimiraju i privedu, no u tom je trenutku aktivirana eksplozivna naprava. U eksploziji su smrtno stradala oba policajca, kao i još jedna osoba koja se zatekla u neposrednoj blizini mjesta događaja.
Glasnogovornica ruskog Istražnog odbora Svetlana Petrenko objavila je na Telegramu da je zbog ovog incidenta pokrenut kazneni postupak te da je istraga u tijeku. Ruski mediji ubrzo su objavili identitete poginulih policajaca. Riječ je o Ilji Klimanovu (24) i Maksimu Gorbunovu (25). Posebno je potresna činjenica da je iza Gorbunova ostala supruga i devetomjesečna kći.
U međuvremenu su izvori iz ukrajinske vojne obavještajne agencije GUR potvrdili za Kyiv Post da je agencija bila uključena u napad. Prema njihovim tvrdnjama, dvojica poginulih policajaca sudjelovala su u ruskoj invaziji na Ukrajinu te su bila uključena u mučenje ukrajinskih ratnih zarobljenika. Stanovnik tog dijela Moskve, Aleksandar, izjavio je za Reuters da je čuo snažnu detonaciju. „Došlo je do eksplozije. Bio je to vrlo glasan prasak, slično onome s automobilom koji je eksplodirao prije nekoliko dana“, rekao je.
Eksplozija se dogodila nedaleko od lokacije na kojoj je u ponedjeljak u atentatu autobombom ubijen visoki ruski vojni dužnosnik Fanil Sarvarov. Ruske vlasti tada su izrazile sumnju da iza napada stoji Ukrajina, no Kijev se zasad nije službeno očitovao o mogućoj umiješanosti u njegovu smrt. Za sada nije poznato jesu li ova dva napada međusobno povezana. Sarvarov (56) bio je na čelu odjela za operativnu obuku u ruskim oružanim snagama te je treći visoki vojni dužnosnik koji je u posljednjih godinu dana poginuo u bombaškim napadima u ruskoj prijestolnici.
Nimalo me nije potresla cinjenica da su Ukrajinci presudili dvojici ruskih zlocinaca mucitelja, potreslo me je samo to sto njih dvojica nisu patili, kao sto su patile njihove ukrajinske zrtve, vec su lagano i bezbolno u djelicu sekunde otisli u pakao!