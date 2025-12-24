Otkriveni detalji eksplozije u Moskvi, među ubijenima i policajci: 'Mi smo ih ubili, mučili su naše zatvorenike'

Tri osobe, među njima i dvojica ruskih policajaca, poginule su u snažnoj eksploziji koja se dogodila u Moskvi, potvrdile su ruske vlasti. Prema navodima Istražnog odbora Rusije, tragedija se dogodila u ulici Jeleckaja, gdje su prometni policajci tijekom redovne ophodnje uočili osobu čije im je ponašanje bilo sumnjivo. Kako je priopćeno, policajci su prišli osobi u blizini službenog vozila s namjerom da je legitimiraju i privedu, no u tom je trenutku aktivirana eksplozivna naprava. U eksploziji su smrtno stradala oba policajca, kao i još jedna osoba koja se zatekla u neposrednoj blizini mjesta događaja.

Glasnogovornica ruskog Istražnog odbora Svetlana Petrenko objavila je na Telegramu da je zbog ovog incidenta pokrenut kazneni postupak te da je istraga u tijeku. Ruski mediji ubrzo su objavili identitete poginulih policajaca. Riječ je o Ilji Klimanovu (24) i Maksimu Gorbunovu (25). Posebno je potresna činjenica da je iza Gorbunova ostala supruga i devetomjesečna kći.

U međuvremenu su izvori iz ukrajinske vojne obavještajne agencije GUR potvrdili za Kyiv Post da je agencija bila uključena u napad. Prema njihovim tvrdnjama, dvojica poginulih policajaca sudjelovala su u ruskoj invaziji na Ukrajinu te su bila uključena u mučenje ukrajinskih ratnih zarobljenika. Stanovnik tog dijela Moskve, Aleksandar, izjavio je za Reuters da je čuo snažnu detonaciju. „Došlo je do eksplozije. Bio je to vrlo glasan prasak, slično onome s automobilom koji je eksplodirao prije nekoliko dana“, rekao je.

Eksplozija se dogodila nedaleko od lokacije na kojoj je u ponedjeljak u atentatu autobombom ubijen visoki ruski vojni dužnosnik Fanil Sarvarov. Ruske vlasti tada su izrazile sumnju da iza napada stoji Ukrajina, no Kijev se zasad nije službeno očitovao o mogućoj umiješanosti u njegovu smrt. Za sada nije poznato jesu li ova dva napada međusobno povezana. Sarvarov (56) bio je na čelu odjela za operativnu obuku u ruskim oružanim snagama te je treći visoki vojni dužnosnik koji je u posljednjih godinu dana poginuo u bombaškim napadima u ruskoj prijestolnici.