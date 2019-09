Podignuta optužnica protiv Petra Bočkaja, nogometaša NK Osijeka koji je Mercedesom uletio u trgovinu

Protiv nogometaša NK Osijeka Petra Bočkaja (23) podignuta je optužnica jer je pijan automobilom uletio u trgovinu INA-ine benzinske crpke u Kanižlićevoj ulici u Osijeku, pri čemu je ozlijedio djelatnicu, te potom pobjegao s mjesta nesreće.

Zbilo se to 1. ožujka oko 23.53 sati, kada se Bočkaj svojim Mercedesim E klase vraćao s koncerta folk zvijezde Saše Matića. U krvi mu je tada izmjereno 1,86 promila alkohola. Tereti ga se za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, kao i za kazneno djela nepružanja pomoći. Za prvo mu (ne)djelo prijeti kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, a za drugo do tri godine iza rešetaka.

Mladi je nogometaš, po optužnici, došao do benzinske pumpe te zaustavio automobil ispred ulaza u trgovinu, kako bi njegov suvozač otišao u trgovinu, a Bočkaj ga je čekao u vozilu.

- Zbog alkoholom umanjenih psihofizičkih sposobnosti, nije ugasio automobil niti mjenjač stavio u neutralan položaj, već se tijelom okrenuo unazad razgovarajući sa suputnicama na stražnjem sjedalu vozila. Potom je, tereti ga se, bez razloga pritisnuo papučicu gasa uslijed čega je automobil naglo krenuo naprijed i prošao blizu ženske osobe koja je stajala na ulaznim vratima trgovine i zatim u brzini ušao u prodajni prostor te prednjom stranom automobila nagurao police s robom i prodajni pult na dvije djelatnice, uslijed čega su zadobile lakše tjelesne ozljede – priopćilo je Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku.

Bočkaja se tereti da je nakon toga, iako je vidio da je jedna od djelatnica trgovine pritisnuta uz zid i da se ne može pomaknuti, izvezao automobil iz prodajnog prostora benzinske pumpe te se udaljio s mjesta nesreće bez da joj pomogao, iako je to mogao bez veće opasnosti za sebe.

Inače, PU osječko-baranjska taj incident nije u početku smatrala kaznenim djelom, već prekršajem, no u priču se ubrzo uključilo Općinsko državno odvjetništvo.

Klupska je kazna za Bočkaja, pak, stigla istoga dana. NK Osijek po kratkom ga je postupku izbacio iz prve momčadi te mu kasnije dodijelio posebnog trenera. Predsjednik i suvlasnik kluba Ivan Meštrović javno je poručio kako "NK Osijek nije ustanova za liječenje ovisnosti". Ipak, Meštrović je popustio molbi novog trenera Dine Skendera i mjesec i pol kasnije dopustio Bočkaju povratak u prvu momčad.