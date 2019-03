'Sudac koji odgađa stečaj radi samo na štetu radnika!'

Cijela priča o Uljanik grupi svela se na zločestu Vladu koja ima novac u čarapi, ali ga ne da, i na dio koji je istina, na jadne radnike koji ne dobivaju plaću pa su gladni, ali nitko ne govori zašto su gladni, zašto se pet godina nisu gradili brodovi, a išle su plaće, kritizira predsjednik HSLS-a i saborskog Odbora za gospodarstvo Darinko Kosor, koji od kolovoza prošle godine govori da je stečaj neizbježan.

Posebno su mu čudne odgode stečaja na Trgovačkim sudovima u Rijeci i Pazinu, iako je, naglašava, Zakon o stečaju sasvim jasan.

U stečaju odmah tri plaće

– Koji su to sudovi da sude tako što će politika odlučiti, umjesto da postupe prema zakonu? Ovo je slučaj Sjeverne Koreje, tamo suci isto gledaju što će napraviti politika i onda sude. Po Zakonu o stečaju, ako su ostvareni uvjeti za stečaj, sudac mora proglasiti stečaj. A ovo kod nas je žalosno, i ovo političko razvlačenje, i ovakve odluke suda, na kraju će radnici izvući najdeblji kraj. Sudac im ne radi uslugu, nego štetu, svaki dan košta nekoliko milijuna. Iz stečaja postoji nada za dalje, ne mogu reći 100 posto sigurno, bilo je uspješnih stečajeva i neuspješnih, ali u stečaju će radnici odmah dobiti svoje tri plaće, moći će potpisati nove ugovore na određeno vrijeme, moći će dijelom nastaviti neke poslove, možda i država ima neke poslove iz vojne industrije koje bi im mogla dati. Onda ćemo znati gdje smo, a ovo je sad razvlačenje agonije na štetu radnika – kaže Kosor.

Kao netko tko je većinu radnog staža proveo u realnom sektoru kao privatni poduzetnik, dodaje, još lani mu je bilo jasno da se društvo sa svojim dubiozama kao Uljanik ne može restrukturirati, posebno jer strateški partner nije osposobljen za bilo kakva ulaganja i to se, tvrdi, na kraju i dokazalo.

– Tomislav Debeljak u principu nije htio uložiti ni jedne kune u to restrukturiranje, htio je da država sve restrukturira, njemu prepusti upravljanje jer on ne bi postao vlasnik, nego bi preuzeo upravljanje, pa bi i za svaki novi brod u budućnosti tražio komercijalna jamstva – čudi se Kosor te dodaje kako je od prvog dana bilo jasno da je takav prijedlog neprihvatljiv pa mu, naglašava, nije jasno zašto se odmah to nije reklo te donijela odluka, nego su za to morali proći mjeseci i godine. Istina jest da su Kosor i njegov HSLS koalicijski partneri HDZ-u i dio vlasti, no, objašnjava, jedino Vlada ovdje može donijeti odluku, Sabor se tu ništa ne pita.

– Ja i dalje vjerujem da se 3. maj može u jednom dijelu spasiti, iz više razloga, od toga da, kad se društvo očisti od tih posudbi, do same lokacije gdje se nalazi brodogradilište u Rijeci i koje ne može biti neke druge namjene, vjerujem da postoje svi preduvjeti da se u Rijeci brodogradnja zadrži. Što se tiče Uljanika, tu su problemi zadnjih 10 godina, sami, trenutno privedeni, članovi uprave su to priznali kazavši da se brodovi nisu gradili, te da su se subvencije trošile na plaće – nastavlja Kosor. Po bilancama Uljanika vidjelo se da su već 2013. bili 300 milijuna u minusu, pa 2014. još dodatnih 300 milijuna po pitanju dugoročnih i kratkoročnih obaveza.

Svi su znali i svi su šutjeli

– Društvo koje ima tako veliko opterećenje, a mali protok novca, nije u stanju financirati gradnju brodova. Svi su to znali, i politika, i Nadzorni odbor i radnici, ali dok su plaće išle, svi su šutjeli, kad su plaće prestale dolaziti, tražio se krivac. I to je ta tužna hrvatska priča – zaključuje Kosor, koji apelira na Vladu da što prije donese konačnu odluku koliko god ona bolna bila.

