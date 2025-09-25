Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ENERGENTI

Subvencije se smanjuju, računi za plin ipak rastu

Poskupljenje cijena plina i električne energije
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/3
Autor
Vedran Balen
25.09.2025.
u 19:00

Od 1. listopada plin kućanstvima poskupljuje 9%, dok djelomično ukidanje potpora znači da će nastupiti postupni rast troškova struje, plina i grijanja

Cijene energenata ponovno su postale “vruća tema” nakon što je Vlada svojim devetim paketom mjera uvela postupno smanjenje subvencija za struju, plin i toplinsku energiju. Podsjetimo, subvencije će se fazno prilagoditi tržišnim uvjetima, to jest bit će smanjenja u određenim koracima. Za najugroženije skupine i dalje ostaje naknada za troškove energije od 70 eura mjesečno, ali za opću populaciju kućanstava te javni sektor i poduzeća subvencije će se smanjivati. Računi za struju, plin i toplinsku energiju rast će u odnosu na dosadašnje subvencionirane razine, ali i dalje će biti povoljniji nego da nema nikakvih mjera.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) nedavno je objavila kako će od 1. listopada cijena plina za kućanstva koja su u javnoj usluzi porasti 9 posto, no ujedno je naglasila kako bi bez Vladinih mjera pomoći za energente plin u prosjeku poskupio 17,3 posto. Zanimljivo je da cijene rastu unatoč tome što je prema izračunima HERA-e trošak nabave plina za plinare pao u odnosu na razdoblje koje završava 30. rujna. Ove cijene bit će na snazi do kraja godine.

O Vladinim mjerama pomoći i njihovu utjecaju na inflaciju ovih je dana u Slavonskom Brodu govorio i guverner HNB-a Boris Vujčić. On smatra da će rast cijena energenata ubrzati inflaciju, ali ne znatno, jer je njihov udio u ukupnim troškovima između 6 i 7 posto. – Energenti su ponovno aktualni jer Vlada svojim devetim paketom djelomično uklanja subvencije za energiju. Hrvatska je što se tiče cijene energenata imala jednu od najnižih stopa inflacije u EU, u velikoj mjeri upravo zbog subvencija koje se sada djelomično uklanjanju, a većina drugih zemalja već ih je maknula. Tu ćemo imati nešto dodatne inflacije pa će se Hrvatska vjerojatno pomaknuti nekoliko mjesta prema europskom prosjeku. Međutim, opet bi ta kumulativna stopa inflacije energije trebala biti niska – rekao je Vujčić.

Zbog snažnog gospodarskog rasta u Hrvatskoj Vujčić smatra da je logično što imamo višu stopu inflacije od one u eurozoni, te je naglasio da HNB aktivno provodi mjere za suzbijanje rasta cijena. – Hrvatska raste od tri do četiri puta brže od eurozone. Plaće su od 2020. do 2024. porasle za 30 postotnih poena brže u Hrvatskoj i normalno je da je i stopa inflacije nešto viša. HNB naravno ima makrobonitetne politike koje smo upotrijebili, a riječ je o ograničavanju kreditiranja – istaknuo je Vujčić.

Podsjetimo, HERA je donijela odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada 2025. do 30. rujna 2026. godine. Krajnja cijena plina za kućanstva iznosit će prosječno 53,8 €/MWh. Istodobno će, s uključenom subvencijom, krajnja cijena plina iznositi prosječno 50 €/MWh, što je povećanje od 9 posto.

Ključne riječi
cijene plina HERA inflacija subvencije energenti

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Top
Top
19:49 25.09.2025.

Hrvatska ima svoje izvore plina pa čak dovoljne za svoje potrebe bez uvoze neke države koje također imaju sličnu situaciju plin je gotovo besplatan . zanimljiva je naša država sve izgleda na pljačku

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još