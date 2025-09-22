Šok u njemačkim trgovinama: Jedna namirnica pojeftinila za 25 posto, ali stručnjaci upozoravaju na bitan problem

Dok cijene hrane u supermarketima u Njemačkoj rastu već godinama, posljednjih mjeseci pojavile su se i određene svijetle točke. Iako su cijene osnovnih namirnica porasle za više od 35 posto od 2020. godine, postoje i proizvodi koji su iznenađujuće pojeftinili.

Kako piše Fenix, najveće iznenađenje svakako je pad cijene maslaca. U listopadu 2024., paket od 250 grama najjeftinijeg maslaca u Njemačkoj stajao je 2,39 eura. Danas, isti proizvod košta samo 1,79 eura. Lidl je bio prvi koji je snizio cijenu za 20 centi, a ubrzo su ga slijedili i konkurenti poput Aldija, Edekea i Rewea. I ne samo maslac – organske verzije i biljne alternative također su postale znatno povoljnije.

I ostali osnovni proizvodi postali su jeftiniji. Tost kruh od cjelovitog zrna sada se može kupiti za oko 80 centi po pakiranju od 500 grama, dok je ranije koštao oko 1 euro. Krumpir je doživio pad cijena od 11,2 posto, a mrkva i luk također su povoljniji nego prije nekoliko mjeseci. Prosječna cijena mrkve pala je sa 1 eura na 0,92 eura, a luk je trenutno jeftiniji za nekoliko centi.

Osim toga, cijene maslinovog ulja također su znatno pale. Od lipnja 2024. godine, cijene su pale za 21,1 posto, a boca od 750 mililitara sada je do 3 eura jeftinija nego prošle godine. Bolji prinosi nakon dvije loše berbe doprinose ovom značajnom sniženju cijena.

Med je također postao jeftiniji. Od travnja ove godine, cijena proizvoda privatnih robnih marki pala je sa 3 eura na 2,49 eura po staklenci. Iako su cijene određenih proizvoda pale, stručnjaci upozoravaju da je trenutno sniženje cijena tek „kap u moru“ u odnosu na prethodni rast troškova.