Zakon, u svojoj veličanstvenoj jednakosti, zabranjuje i bogatima i siromašnima da spavaju pod mostovima, prose na ulicama i kradu kruh. Upravo su takve učinke imali dosadašnji paketi Vladinih mjera, prema narativu s vrha skrojeni da obuzdaju "zvijer inflacije", no nešto bliže mostovima dovest će nas nove mjere. Netom usvojen, novi paket Vladinih potpora, vrijedan 175 milijuna eura, postupno ukida dijelove energetskih subvencija dok istodobno ona zvijer divlja još jače nakon što je popustio "šut" anestezije prethodnih paketa, teških više milijardi eura. Porast računa, najavljen od 1. listopada, odnosno 1. studenoga, uz dodatni udar početkom 2026., međutim, neće osjetiti ni pripadnici zakonodavne, ni izvršne vlasti. Oni su sebi plaće povećali i više od 70 posto i na njih bi se danas odnosila gorka misao francuskog nobelovca Anatolea Francea s početka teksta.
Kome su plaće rasle 70% ne treba mjere koje 'pomažu svima'
Postupno ukidanje subvencija trebalo bi biti praćeno ciljanim mjerama zaštite najranjivijih, a ne bi bilo naodmet uvesti ni 'solidarni porez'
Komentara 2
U 12 godina izbacili su 500.000 Hrvata u punoj radnoj snazi (vani nema zabušavanja) i uvezli 300.000 nekih drugih. Nikad se bolje nije življelo.
