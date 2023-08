Ugrizi otrovnica opasniji su na nekim dijelovima tijela, a stručnjakinja navodi kako treba postupati

Šestogodišnjeg dječaka ugrizao je poskok u NP Paklenica. U zadnjih tridesetak godina zabilježeno je oko 540 ugriza zmija otrovnica na području Dalmacije, dok je u kontinentalnom području to rjeđe, oko 50 ugriza, kazala je za Večernji TV stručnjakinja za gmazove Ivona Burić iz Udruge Hyla.

"Što se tiče broja ugriza godišnje, mogli bi reći da je to između deset i dvadeset, ovisi o godini. Nije svake godine isto. Dobro je što je smrtnost jako mala. U tih 500-tinjak slučajeva tri su osobe, nažalost, preminule. Radilo se o dvije starije osobe, ženskoj i muškoj, i jednoj bebi. Nažalost, postoji opasnost kod zmija otrovnica kad ste ugrizeni na području vrata gdje brže procirkulira otrov. Puno je opasnije i ako ste slabijeg zdravstvenog stanja ili ako ste mlađi. Također, opasniji je ugriz direktno u krvnu žilu ili pokraj nje", kazala je Burić. Najviše je ugriza poskoka, a Burić kaže kako je to razumljivo s obzirom na to da je riječ o najrasprostranjenijoj otrovnici. Također, na kontinentu ima ugriza riđovke.

Stručnjakinja je opisala kako se treba ponašati prilikom susreta sa zmijom. "Zmije se nas boje i one će pobjeći. Najbolje ih je ne dirati. Možete stvarati vibracije granom ili nogom o tlo, ona ih osjeti i pobjegne. Sve nezgode se događaju slučajno, kada ljudi ne vide, ili kada idemo nešto napraviti pa nastane još veći problem. Najbolje ih je pustiti. Ono što je karakteristično kod otrovnica, one prvo stoje i miruju, promatraju svoju okolinu. Kako se približavate, osjećaju se ugroženo i počnu siktati i onda počnu napadati. Ispruže se i prijete vam se", navodi te dodaje kako se zmije "sigurno više nas boje, nego mi njih".

Zmije, navodi, vole područja u kojima se mogu brzo skloniti. Tako ih se, primjerice, može pronaći kod kamenja, grmlja i suhozida. "Uvijek je neki zaklon u blizini, tu se one skrivaju", kaže.

Što se tiče slučaja iz NP Paklenica, u kojem se navodi da je poskok bio na grani, komentira: "U 7. mjesecu mogu priznati da to nije zabilježeno, to se većinom događa u rujnu. U rujnu poskoci znaju biti po granama i čovjek treba biti oprezan kada se šeta prirodom. Izrazito su visoke temperature, vjerojatno mu je bilo hladnije tu i popeo se na granu".

Burić pojašnjava i skaču li poskoci. "Uvijek se zamotaju i mogu se kao feder odbiti trećinom svog tijela. Nije da skaču, samo ispruže trećinu tijela naprijed", pojasnila je te dodala:

"Ljudi često zaborave da oni ne ispuštaju cijeli otrov, nego samo dio. Često se može dogoditi da imaju suhi ugriz, da ne ispuste otrov. Poskoci moraju otrov čuvati jer im je to način na koji hvataju plijen".

Ako dođe do ugriza, Burić kaže kako ranu ne treba dirati niti isisavati. "Ništa sami nemojte raditi. Svi kažu da ima dovoljno vremena da se spustite do najbliže ambulante ili nazovete 112. Doktor vidi kojom brzinom raste oteklina od ugriza i to će dati indikaciju koliko ste dobili otrova. Doktor će odrediti dozu protuotrova. Treba biti smiren, ne trčati", kazala je te istaknula da je gospodin u NP Paklenici dobro postupio tako što je nosio sina.

Osim poskoka i riđovke, u Hrvatskoj se nalazi i otrovnica planinski žutokrug. Nju se može pronaći samo na visokoplaninskim travnjacima, iznad tisuću metara nadmorske visine.

"Imamo neke druge vrste zmija koje imaju šare ili mrlje po leđima pa ljudi često misle da su i one opasne. Većina ljudi mislim da zna prepoznati poskoka, pogotovo u Dalmaciji", kaže. Ako građani zmiju vide u svom dvorištu, trebaju nazvati 112 koji će pružiti daljnje upute.

