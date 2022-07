Stručnjak upozorava: Visoke temperature mora negativno djeluju, ribari bi mogli imati velikih problema

Poznati stručnjak prof. dr. sc. Alen Soldo sa Sveučilišta za studije mora u Splitu komentirao je neobično visoke temperature mora te njihov negativni utjecaj na morski ekosustav.

- Ovako visoke temperature mora jesu neuobičajene za ovo doba godine jer se obično očekuju nešto kasnije, ali nisu neobične s obzirom na vremensku situaciju u posljednje vrijeme, koje je tome i doprinijela, primjerice visoke temperature zraka, male padaline te slabe vjetrove koji ne mješaju dublje i plitke slojeve mora - rekao je dr. Soldo za N1 televiziju.

- Što se tiče utjecaja na morske organizme zasigurno negativno djeluje jer većina morskih organizama, posebice onih u gornjim slojevima mora, uvelike ovisi o temperaturi koja diktira njihovo hranjenje, razmnožavanje i kretanje. To se ne odnosi samo na više organizme već i na niže, primjerice mikrobe i planktone čiji poremećaji u kretanju imaju dalekosežne reprekusije na cijeli hranidbeni lanac. Ako temeperatura poremeti kretanja jedne vrste zasigurno to djeluje i na kretanje druge vrste, primjerice predatora prethodno. To sve skupa djeluje na kompleksni ekosustav mora koji se time mijenja od uobičajenih postavki. Primjerice, ribari mogu imati velikih problema jer neće moći izlovljavati organizme koji su se povukli u dublje, hladnije slojeve - objasnio je.

Kaže kako zbog toplijeg mora u Jadran mogu ući neke nove vrste za koje se ne zna kako će utjecati na autohtone organizme.

- Primjer moguće loše situacije je prošlogodišnji pronalazak ribe lava u akvatoriju otoka Visa jer je riba lav poznata invazivna vrsta koja u Jadranu nema prirodnog neprijatelja, a komercijalno je nezanimljiva pa se neće ni izlovljavati. Brojni su primjeri u svijetu negativnog utjecaja te ribe na autohtone organizme pa se u mnogim zemljama rade projekti istrebljivanja te invazivne vrste - kaže Soldo.

