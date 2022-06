Toplinski valovi već pogodili Hrvatsku: Klimatolog objasnio kakvo nas ljeto očekuje

Iako je tek formalno početak ljeta, Hrvatsku je ovoga tjedna pogodio toplinski val s temperaturama i do 40stupnjeva Celzijusa.

Klimatolog Krešo Pandžić je za Dnevnik N1 televizije komentirao kakvo nas ljeto očekuje te dolaze nam visoke temperature sve ranije.

- Moglo bi se tako reći. Istraživanja za područje Hrvatske također pokazuju da u zadnjih 30-ak godina su već počeli sve češći i jači toplinski valovi. To se povezuje s globalnim zatopljenjem koje je osjetno upravo zadnjih 30-ak godina - objasnio je Pandžić.

- Sezonska prognoza za ovo ljeto je takva da ima velika vjerojatnost za pojavu toplinskih valova - najavio je.

Znači li to da ćemo imati sve duža ljeta, a sve kraće zime, klimatolog smatra da je to mogući scenarij.

- Kako sad trendovi stoje, to bi se moglo dogoditi. Osim toga, klimatski scenarij za područje Sredozemlja i jugoistočne Europe pokazuje da tijekom ljeta će biti sve učestaliji toplinski valovi i oni će uzrokovati određene probleme kao što su sve češće pojave suša, šumski požari itd - kaže.

Pandžić je kazao i kako su svi ekstremni uvjeti poput tuče koji izazivaju štetu razlog zašto se pokušava usporiti djelovanje klimatskih promjena.

- U zadnje vrijeme govori se čak i o toplinskim valovima u moru. To su vrijednosti koje prelaze određene uobičajene pragove i to je logičan slijed događaja – najprije se ugrije tlo pa more. To je na neki način dobro jer zimi imamo blažu klimu nego št bi bilo da nemamo more - zaključuje klimatolog.

