Ekstremno topli lipanj na čitavom području Hrvate: Na ovim postajam bio je najtopliji od kada se provode mjerenja

U proteklih nekoliko tjedana Hrvatsku je pogodio pravi toplinski val i visoke ljetne temperature koje se nastavljaju.

''Temperaturne prilike u lipnju 2022. bile su ekstremno tople na čitavom teritoriju s temperaturama koje su bile 3,0 - 4,3 °C više od prosjeka za razdoblje 1981.-2010. Prema anomalijama srednje temperature zraka u odnosu na prosjek, na meteorološkim postajama Zadar, Lastovo, Ploče i Slavonski Brod, ovogodišnji lipanj je bio najtopliji od kada se provode mjerenja'', navode u DHMZ-u.

Na 20 glavnih meteoroloških postaja DHMZ-a lipanj 2022. bio je drugi najtopliji od 1961. godine dok je na ostalim postajama bio među 4 najtoplija. Pored visokih temperatura, u lipnju su na području sjevernog Jadrana i Gorskog Kotara prevladavale i sušne prilike.

''Na 30 postaja koje se koriste u ocjeni klime tijekom čitavog mjeseca srednje dnevne temperature zraka bile su iznad lipanjskog prosjeka, izuzev na pojedinim postajama tijekom kratkog razdoblja od 8. - 10. lipnja. Na postaji Zavižan temperature su krajem mjeseca bile za 10 °C više od prosjeka koji iznosi 10,5 °C. I na ostalim postajama su četiri posljednja dana lipnja bila za 4,4 °C do 10,6 °C toplija od lipanjskog prosjeka'', dodaju iz zavoda.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL 02.08.2017., Sibenik - Termometar u gradu pokazuje tepmeraturu od 41 stupnja Celzijeva, sto je zasigurno i jedan od najtoplijih dana u Kesimirovu gradu.rPhoto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Kraj lipnja obilježen je toplinskim valom, odnosno duljim kontinuiranim razdobljem s neuobičajeno visokim temperaturama traka koje premašaju određene kritične pragove koji potencijalno mogu biti opasni za zdravlje ljudi. Utjecaj na zdravlje i povećanu smrtnost veća je kada ekstremna temperatura traje dulje vrijeme. Lipanjski toplinski val u Hrvatskoj trajao je 4 dana i nastavio se početkom srpnja pa stoga Državni hidrometeorološki zavod redovito izdaje upozorenja na potencijalnu opasnost od toplinskog vala.

''Trend broja vrućih dana tijekom ljetnih mjeseci u kontinentalnoj Hrvatskoj iznosi do 5 dana na 10 godina. Na Jadranu je trend povećanja broja takvih dana veći od 5 dana na 10 god, ali je uočen i porast njihovog broja u proljeće i jesen (do 1 dan / 10 god). Porast broj toplih dana u ljetnim mjesecima je izraženiji u središnjoj Hrvatskoj i Gorskom Kotaru, a uočen je i porast njihovog broja u proljeće (do 3 dana / 10 god)'',, govore podaci DHMZ-a te dodaju kako u budućnosti možemo očekivati sve češću pojavu vrućih dana i toplinskih valova koji mogu imati negativan utjecaj na zdravlje ljudi, a posebno su ugroženi kronični bolesnici te starije osobe.

Preporuke su da ne izlaze između 10 i 18 sati. Naravno, uz velike vrućine bitno je konzumirati i veliku količinu vode kako bi se spriječila dehidracija. Uz negativne posljedice na ljude dolazi do povećane potrošnje električne energije za hlađenje, nedostatak vode te povećanu opasnost od požara.