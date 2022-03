Stručnjak o nestanku struje u Černobilu: "Nadamo se da ruska strana zna što to znači"

Mnogima je zastao dah od straha kad je objavljeno da je nuklerna elektrana u Černobilu ostala bez struje. I dok Ukrajina tvrdi kako postoji rizik od curenja radijacije, Međunarodna agencija za atomsku energiju ustvrdila je kako nisu ustanovili "presudan utjecaj na sigurnost".

Postoji li uopće opasnost, objasnio je viši znanstveni suradnik s instituta Ruđer Bošković Tonči Tadić za Dnevnik.hr.

- Elektrana u Černobilu sastoji se od četiri reaktora - jedan je 'onaj', koji je eksplodirao. On je sada pod planinom betona. Ostala tri reaktora radila su do 200., a 2001. godine je iz njih izvučeno svo nuklearno gorivo. Sada nije niti jedan aktivan. Nestanak struje znači nestanak napajanja za detektore zračenja unutar sarkofaga i oko njega - i to je problem. Drugi problem je što je kilometar od toga mokri bazen s istrošenim gorivom iz ostala tri reaktora, koji se hladi pumpama koje rade na struju. Trenutno te pumpe dobivaju pogon iz dizel agregata kojeg su, ako se ne varam, proizvodili baš u Hrvatskoj - kazao je.

Napominje da je na ruskim snagama da osiguraju napajanje za pumpe i senzore zračenja ili osiguraju dizel za generatore.

- Ako ne bude struje, u idućih 48 sati će stvar funkcionirati, a tada će se bazen isušivati i može doći do emisije radioaktivnih čestica. Nadamo se da ruska strana zna što to znači. Ne bih htio raditi nikakvu paniku oko toga, rekao je.

Objasnio je i što točno znači da će radioaktivnost biti povišena u tom području.

To nije požar nuklearke kao što je onaj bio. To je krug oko same elektrane, unutar prostora, ne 10 kilometara dalje, dodao je i kazao kako se nada da Rusi znaju što rade jer upravo su njihovi vojnici u opasnosti, ali i ukrajinski zaposlenici.

Tadiću je, međutim, zabrinjavajuće to što ukrajinski zaposlenici nisu dobili zamjenu otkako su ruske snage preuzele kontrolu nad Černobilom.

Na pitanje koliko bi Hrvatska bila u opasnosti da počne curenje iz nuklearke, odgovara s riječima: - Nikako. To s nama nema nikakve veze. Sve će biti locirano u krugu nuklearke

