Što to Putin pokušava isposlovati u Indiji?

Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je dvodnevni posjet Indiji, gdje će se sastati s premijerom Narendrom Modijem i sudjelovati na godišnjem summitu dviju zemalja. Iako naizgled još jedan u nizu diplomatskih rituala, ovaj susret nosi puno veću težinu – i za Moskvu i za New Delhi. Indija i Rusija već desetljećima njeguju čvrsto savezništvo, a osobni odnos Putina i Modija često se opisuje kao iznimno topao. No iza osmijeha i protokolarnih fotografija kriju se ozbiljni izračuni o trgovini, geopolitici i sve napetijim odnosima s Washingtonom.

Zašto je Indija važna Putinu?

Za početak, brojke govore same za sebe. Indija je zemlja s gotovo milijardu i pol stanovnika i najbrže rastuće veliko gospodarstvo na svijetu. Za Rusiju, koja se suočava sa sankcijama i ograničenim pristupom europskim tržištima, Indija je postala ključno odredište za izvoz, posebice za rusku naftu. Prije rata u Ukrajini, tek oko 2,5% indijskog uvoza nafte stizalo je iz Rusije. Danas je ta brojka skočila na 35%, zahvaljujući velikim popustima koje je Moskva nudila nakon što je izgubila pristup zapadnim kupcima. Indija je bila zadovoljna povoljnim cijenama, ali Washington – ne baš. Trumpova administracija nedavno je uvela dodatne tarife na indijske proizvode, tvrdeći da kupnjom ruske nafte Indija financira rat u Ukrajini.

Kako navodi BBC , Putin u New Delhi stiže s jasnom misijom: uvjeriti Indiju da nastavi kupovati rusku naftu, unatoč pritiscima iz SAD-a. No tu nije kraj. Rusiji je izuzetno važno i oružje koje prodaje Indiji. Iako je New Delhi posljednjih godina pokušao diverzificirati svoje dobavljače, mnogi ključni sustavi – od borbenih zrakoplova pa do protuzračne obrane – i dalje su ruskog podrijetla. Štoviše, Indija razmatra nabavu novih Su-57 borbenih aviona i moderniziranog sustava S-500. No Moskva, iscrpljena sankcijama i ratom, kasni s isporukama već naručenih S-400, koje bi trebala završiti tek 2026. godine.

"Ekonomski, to je budućnost. U tom smislu, Rusija se vratila kao glavni akter u tim dijelovima svijeta, poput Sovjetskog Saveza. Ali čak je i Sovjetski Savez imao posebne kanale i veze sa SAD-om, Zapadnom Njemačkom i Francuskom. Imao je višesmjernu politiku." "I mislim da je Kremlj uvjeren da je Zapad, uključujući Europu, potpuno podbacio," smatra kolumnist Novaje Gazete Andrej Kolesnikov. "Nismo izolirani, jer imamo veze s Azijom i "Globalnim Jugom". Ekonomija ovih regija predstavlja budućnost."

Za Modija, Putinov posjet dolazi u osjetljivom trenutku. Indija se nastoji predstavljati kao sila koja vodi vlastitu, strateški autonomnu politiku – surađuje s Moskvom, ali gradi veze i sa Zapadom. No povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću zaoštrio je ton prema New Delhiju. Trgovinski sporovi neriješeni su mjesecima, a odnosi su na najnižoj razini u više od deset godina. Istodobno, europski saveznici sve glasnije kritiziraju Indiju zbog bliskosti s Rusijom.

Foto: Reuters/ PIXSELL

Ekonomski odnosi koji trebaju reset

Indija i Rusija imaju dugu povijest političke suradnje, ali ekonomski odnosi često su bili ispod očekivanja. Trgovinska razmjena jest eksplodirala zadnjih godina – s 8 milijardi dolara 2020. na gotovo 69 milijardi 2025. – no to je gotovo isključivo zbog rasta uvoza ruske nafte. Indija u Rusiju izvozi neusporedivo manje, i to Modiju sada predstavlja ozbiljan problem. Dok Indija smanjuje kupnju ruske nafte kako bi izbjegla američke sankcije, obje zemlje traže nove sektore suradnje. Moskva, suočena s nedostatkom radne snage, sve otvorenije govori i o privlačenju indijskih radnika. New Delhi pak želi rusko tržište otvoriti za indijske proizvode – od elektronike do prehrambenih artikala – kako bi smanjio golemi trgovinski deficit.

Putinov posjet kao test buduće politike

Putin je u posljednjih dvadesetak godina uložio više političkog kapitala u odnose s Indijom nego ijedan njegov prethodnik. Za Moskvu, Indija je dokaz da – unatoč Zapadu – nije izolirana. Za Modija, to je prilika da pokaže snagu indijske diplomacije, ali i trenutak koji može odrediti buduće odnose s SAD-om i Europom. Kako kažu analitičari GTRI-ja za BBC:„Za Indiju, izazov je strateška ravnoteža – zaštititi autonomiju, a pritom upravljati pritiscima iz Washingtona i ovisnošću o Moskvi.“ U iduća dva dana vidjet ćemo može li Modi tu ravnotežu zadržati – ili će se vanjskopolitička klackalica konačno previše nagnuti na jednu stranu.