Upozorenje nakon debakla u Kremlju, pljušte reakcije na Putinovu prijetnju: 'Sudbina Europe je na kocki'

Ništa od dogovora o kraju rata nakon što je Putin ugostio Trumpov tim

Putin kaže da je Rusija spremna za rat ako ga Europa želi

Ministri vanjskih poslova NATO-a stigli su u Bruxelles

Ukrajini stiže nova pomoć

TIJEK DOGAĐAJA 9:05 - Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a bi je nešto suzdržan oko izjava Putina. Na pitanje o Putinovim očitim prijetnjama, pri čemu je ruski predsjednik rekao da je spreman na rat s Europom ako bude potrebno rekao da neće odgovoriti na sve što Putin kaže i ublažio je retoriku. Rekao je da bi način postizanja mirovnog sporazuma bio održavanje pritiska na Rusiju, osiguravajući kontinuirani dotok oružja Ukrajini kako bi se pomoglo njezinoj obrani. Rutte je dodao da je dobro što su mirovni pregovori o okončanju rata u Ukrajini u tijeku, ali da je potrebno osigurati da je Ukrajina u najjačoj mogućoj poziciji. U razgovoru za Sky News, britanski ministar zdravstva Wes Streeting odbacio je komentare Vladimira Putina da je Rusija "spremna" za rat s Europom kao "isto staro zveckanje oružjem". Na pitanje je li Velika Britanija spremna za rat s Rusijom, Streeting je rekao: "Mislim da bismo ovo trebali vidjeti onakvim kakvo jest, a to je isto staro zveckanje oružjem koje smo čuli od predsjednika Putina. Ipak dodao je da "prijetnju Rusije shvaćaju ozbiljno".

8:44 - U danima koji su prethodili razgovorima u Moskvi, Putin nije pokazivao znakove odstupanja od svog zahtjeva za kapitulacijom Ukrajine, osuđujući Zelenskog kao nelegitimnog vođu s kojim ne može postići dogovor, piše Politico. U svojim komentarima političar Državne dume Pjotr ​​Tolstoj rekao je da se „neće donositi nikakve odluke koje bi potkopale sigurnost Rusije. To se mora jasno razumjeti.“ Zasad nema znakova da će razgovori potaknuti bilo kakvu promjenu stava Moskve.

"Nema sumnje da Putin vjeruje da je još jednom sve iznio na vidjelo i da je sada na ostalima da među sobom odluče žele li prekinuti rat“, kaže Tatjana Stanovaja, osnivačica političke konzultantske tvrtke R.Politik. Putin je spreman za mir, kaže ona. "Samo pod njegovim uvjetima.“

8:30 - Kanada i Nizozemska također su se obvezale na dodatna sredstva za kupnju američkog oružja za Ukrajinu. Kanadska ministrica vanjskih poslova Anita Anand najavila je da će Ottawa donirati 150 milijuna funti (ili 200 milijuna dolara) PURL-u, NATO-ovoj inicijativi za opskrbu Kijeva oružjem kupljenim od SAD-a. Ministrica vanjskih poslova UK Yvette Cooper više je puta naglasila da UK i NATO teže "pravednom i trajnom miru". Cooper je također donijela novo obećanje o financiranju rekavši novinarima da će UK dati dodatnih 10 milijuna funti za potporu popravku energetske infrastrukture u Ukrajini. "Putin želi gurnuti Ukrajinu u tamu, a mi ćemo nastaviti raditi na tome da ponovno upalimo svjetla", kazala je. Norveški ministar vanjskih poslova, Espen Barth Eide poručio je: "Sudbina Europe je na kocki". "Svi želimo da ovaj rat završi i pozdravljamo mirovne napore, ali je nužno da ishod bude pravedan i trajan mir za Ukrajinu", dodao je. Obećao je dodatnih 500 milijuna eura (ili oko 440 milijuna funti) za kupnju oružja za Ukrajinu putem NATO-ove inicijative za opskrbu Kijeva oružjem kupljenim od SAD-a. Odgovarajući na Putinove tvrdnje o stavu Europe, Eide je rekao da "nitko ovdje ne traži rat s RusijomNjemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul također je rekao da će Berlin osigurati dodatnu vojnu opremu za Ukrajinu u vrijednosti od 200 milijuna dolara (150 milijuna funti).

8:25 - Finska ministrica vanjskih poslova Elina Valtonen izjavila je da je sinoć razgovarala s ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Andriijem Sybihom, koji će se kasnije pridružiti sastanku Vijeća NATO-a Ukrajina. "Bio je uvjeren da ćemo na neki način biti obaviješteni ovdje u Europi", kazala je. No dodala je da u Moskvi očito nije postignut konsenzus, jer Rusija "nije spremna na kompromis".

6:53 - Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio je najnoviju verziju mirovnog plana Donalda Trumpa za Ukrajinu i poručio Europi da je Rusija "spremna" za rat. Američki specijalni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner sudjelovali su u petosatnoj raspravi u Kremlju, koja se dogodila nekoliko dana nakon odvojenih razgovora s ukrajinskom delegacijom na Floridi. No nakon sastanka, Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov upozorio je da kompromis još nije pronađen i da "još ima puno posla" prije nego što se oba predsjednika ponovno sastanu. Jedna posebna sporna točka odnosi se na ruski zahtjev da Ukrajina odustane od kontrole nad cijelom regijom Donbasa, što je izazvalo uzbunu među europskim čelnicima. "Posebno su se raspravljala teritorijalna pitanja, bez kojih ne vidimo rješenje krize", kazao je Ušakov, piše Sky News. "Neki američki prijedlozi izgledaju manje-više prihvatljivo, iako ih treba raspraviti", istaknuo je, dodajući da im druge točke "ne odgovaraju". "Rad će se nastaviti", rekao je. Sastanak Putina i Trumpa nije bio zakazan, a mogući osobni susret "ovisio bi o napretku koji uspijemo postići", rekao je Ušakov. Ukrajinski dužnosnici nastavili su odbijati ruske maksimalističke zahtjeve, koje Kremlj i dalje smatra crvenim linijama. Ušakov je rekao da su Putin i američka delegacija na sastanku raspravljali o teritorijalnim pitanjima, "bez kojih ne vide rješenje krize".

Nekoliko sati prije sastanka Putin je izdao upozorenje da, iako Rusija ne planira rat s Europom, "spremna" je odgovoriti ako ga Europa započne. Putin je ranije optužio europske čelnike da pokušavaju blokirati američki predloženi mirovni sporazum "iznošenjem zahtjeva koji su apsolutno neprihvatljivi za Rusiju" te je sugerirao da su europski saveznici Ukrajine "na strani rata". Ukrajina i europske sile više su puta upozorile da bi Putin, ako pobijedi u ratu u Ukrajini, mogao napasti članicu NATO-a, tvrdnju koju je Putin više puta odbacio kao besmislicu. Na pitanje novinara o izjavama u ruskim medijima da je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto upozorio da Europa priprema rat protiv Rusije, Putin je rekao da Rusija ne želi rat s Europom. „Ako Europa odjednom poželi započeti rat s nama i započne ga“, rekao je Putin, onda bi to za Europu završilo tako brzo da Rusija ne bi imala s kim pregovarati. Putin je upotrijebio rusku riječ za „rat“. Također je sugerirao da rat u Ukrajini nije bio pravi rat te da Rusija djeluje na "kirurški" način koji se ne bi ponovio u izravnom sukobu s europskim silama, piše Reuters.

Sam Kiley u svojoj analizi za Independent piše kako je u najnovijem pokušaju Bijele kuće da nastavi s ponižavanjem pred ruskim prijestoljem Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff, u pratnji poslovnog suradnika Jareda Kushnera, stigao u Moskvu te da ga zbunjuje jedna stvar, a to je zašto američki saveznici u NATO-u to toleriraju, osim ako se ne uzme u obzir da u Europi nema vođe spremnog javno izreći ono što svi zasigurno znaju: da Donald Trump nije posrednik, pa čak ni nepošteni posrednik u pitanjima Ukrajine, on je na pogrešnoj strani. Witkoff, nekoć smatran zapanjujuće nesposobnim, pojavljuje se u Kremlju, ne bilježi, koristi se kremaljskim prevoditeljem i izlazi sa sastanaka s Putinom, bivšim potpukovnikom KGB-a, pun divljenja. U intervjuu za Tuckera Carlsona Putina je opisao kao "sjajnog tipa", "super pametnog", "poštenog" i "ne lošeg tipa". Takvi opisi zgrozili su obitelji preminulih Putinovih kritičara poput Alekseja Navaljnog i svakog stanovnika ruskojezičnih područja ukrajinskog Donbasa, gdje su Putinove trupe spalile zemlju i nemilosrdno ubijale. Putina, podsjetimo, traži Međunarodni kazneni sud zbog ratnih zločina, piše Kiley u svojoj analizi za Independent.

Ruski čelnik izjavio je da je spreman razmotriti najnoviju verziju plana primirja, razrađenu s Ukrajinom i europskim čelnicima, o kojoj se očekuje razgovor s Witkoffom. Međutim, odmah je dodao da to nije polazna točka, jer želi povratak na raniju, tajnu verziju koju je s Witkoffom dogovorio njegov izaslanik Kiril Dmitriev, koji je Witkoffova pratnja u Moskvi. Isti je Witkoff, kako je otkrila agencija Bloomberg, podučavao Putinova savjetnika za vanjsku politiku Jurija Ušakova kako manipulirati Trumpom. U vjerojatno presretnutom razgovoru s Witkoffova nezaštićenog osobnog mobitela, koji je procurio Bloombergu, snimljen je kako objašnjava Putinu kako može utjecati na Trumpa i nadolazeći posjet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Bijeloj kući. U zapadnim obavještajnim krugovima Trumpov izaslanik mjesecima se smatra budalom i teretom – djelomično zbog zloporabe osobnog telefona u zemljama koje će uvijek prodrijeti u njegov sadržaj. Sve nade su u Donaldu Trumpu i Steveu Witkoffu, koji su više puta prihvatili Putinov zahtjev da se prije bilo kakvih razgovora Ukrajina mora složiti s povlačenjem s prvih crta bojišnice, a Europa mora preuzeti pregovore, piše Sam Kiley.