Pentagon iznenađen poljskom ponudom aviona: 'Ta mogućnost otvara zabrinutost za cijeli NATO'

Brojni ukrajinski gradovi trpe svakodnevna raketiranja, a kroz humanitarne koridore mnogi bježe kako bi se spasili. Pretpostavke su da je najmanje dva milijuna izbjeglica napustilo Ukrajinu otkako je počela invazija. Nakon tri kruga pregovora ne nazire se kraj rata, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je pozvao na jače sankcije protiv Rusije.

Američki dužnosnici javljaju kako je viđen još jedan ruski konvoj koji ide u smjeru Kijeva i pretpostavke su da će pokušati okružiti glavni ukrajinski grad kako bi prisili predaju.

Ključni događaji:

Tijek događaja:

00:36 - Poljska vlada je priopćila u utorak navečer kako će besplatno predati svoje MIG-ove 29 američkoj bazi u Njemačkoj za koje se pak očekivalo da će biti predani Ukrajini. Međutim, po tom pitanju sad se oglasio američko Ministarstvo obrane.

- U kontaktu smo s poljskom Vladom vezano uz priopćenje koje su objavili danas. Kao što smo rekli, odluka o tome hoće li prebaciti avione koji su u vlasništvu Poljske je, na kraju, na poljskoj vladi. Nastavit ćemo se konzultirati s našim saveznicima i partnerima oko kontinuirane sigurnosne pomoći Ukrajini jer, ustvari, poljski prijedlog pokazuje neke od prisutnih kompleksnosti koje ta mogućnost predstavlja. Mogućnost da bojni avioni "na raspolaganju američke vlade" polijeću iz američke/NATO baze u Njemačkoj u zračni prostor koji je dio spora s Rusijom oko Ukrajine izaziva ozbiljnu zabrinutost za cijeli NATO savez. Jednostavno nam nije jasno postoji li za to suštinsko obrazloženje. Nastavit ćemo se konzultirati s Poljskom i drugim saveznicama NATO-a oko ove mogućnosti i teških logističkih izazova koje predstavlja, ali ne vjerujemo da je poljski prijedlog održiv - navodi se u priopćenju američkog Ministarstva obrane kojeg potpisuje glasnogovornik Pentagona John Kirby.

0:23 - Britansko Ministarstvo obrane objavilo je najnovije obavještajne podatke vezane uz rat u Ukrajini.

- Izvještaji navode da su ruske snage remetile humanitarne koridore uspostavljene u Mariupolju i Sumiju. Ovo je treći dan za redom da snage predsjednika Putina krše svoj vlastiti dogovor o prekidu vatre - navode i dodaju da su pojedini civili uspjeli uspješno napustiti okupirane gradove.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/g3NtoHmnL3



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oDhCz7OhEP