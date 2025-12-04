Njemačka ekonomija u najdubljoj krizi od Drugog svjetskog rata

'IGRAJU IGRE I S VAMA I S NAMA'

Macron upozorio: 'SAD bi mogao izdati Ukrajinu' – procurio dramatičan razgovor europskih čelnika

Poziv se dogodio nakon što je Trumpova administracija objavila mirovni plan od 28 točaka koji su Ukrajina i europski saveznici kritizirali zbog prevelike naklonosti Rusiji