Lošim vijestima iz Njemačke nema kraja. Suprotno od optimističnih predizbornih najava njemačkog kancelara Friedricha Merza, gospodarska kriza u Njemačkoj dodatno se produbljuje. Njemačko gospodarstvo, najveće u Europskoj uniji, u slobodnom je padu, a savezna vlada ne reagira s dovoljnom odlučnošću, dramatično upozorava čelnik Federacije njemačkih industrija (BDI) Peter Leibinger, podvlačeći da njemačko gospodarstvo proživljava najdublju krizu od osnutka savezne republike 1949. Dok gospodarstvo stagnira četvrtu godinu zaredom, industrija se zbog ruskog rata protiv Ukrajine i gubitka jeftinih ruskih energenata suočava s visokim energetskim troškovima, padom potražnje na ključnim izvoznim tržištima te agresivnom i nemilosrdnom kineskom konkurencijom, koja je bacila na koljena njemačku automobilsku industriju, perjanicu gospodarstva te zemlje. Na kraju je stigao i Trumpov carinski rat, koji upravo Njemačku, kao najveću europsku izvoznicu, najteže pogađa. Neki situaciju u kojoj se zateklo njemačko gospodarstvo opisuju kao savršenu oluju. Ovdje nije riječ o prolaznoj recesiji kakve su u kapitalizmu uobičajene, nego o višestrukoj strukturnoj krizi, koja zahtijeva transformaciju cjelokupnog razvojnog modela.
Njemačka ekonomija u najdubljoj krizi od Drugog svjetskog rata
50mlrd eur ukrajini za zlatne wc školjke !!!
za 10 godina će se na spomen izraza 'njemačka industrija' veći dio svijeta grohotom smijati. pa čitava im se industrija razvila isključivo na račun ruskih energenata. bez toga su tu gdje sad ulaze, u probleme. nisu više konkurentni nigdje. mladi nijemci neće raditi kao stara garda, oni žele provod, nemaju radne navike babyboomera. a migranti isto nemaju tu volju za radom. stezanje remena dolazi, i bit će veselo. kome će nijemac prodavati svoju robu, amerima?! eu vodi najnesposobnija ekipa ikada u politici, i to baš u najkritičniji trentuak europe zadnjih 80 godina. sve što rade, rade na štetu budućnosti europe. to ne može biti slučajnost. da je uršula reizabrana unatoč dokazanoj nesposobnosti i kriminalu, korupciji, samo sms poruke sa pfizerom su dovoljne da politiku prati iz zatvorske ćelije. ali ok. nek nas vode i dalje. beč, budimpešta, beograd. sad brisel. nismo se usrećili sa glavnim gradovima ni jedne zajednice kojoj smo se pridružili.
A što ćemo kad nestane EU fondova na njemački pogon? AP nema rezervno rješenje.