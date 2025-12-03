Totalni obrat na bojišnici, Kijev na rubu, stigao ruski 'Sudnji dan': 'Situacija postaje sve teža'

Sve je jasnije, kako na bojišnici tako i u samom Kijevu: Ukrajina je izgubila ključnu prednost koju je godinama imala nad Rusijom u ratovanju dronovima, piše Kyiv Independent. Prema riječima ukrajinskih vojnika, među kojima i zapovjednika iz jedinice Safari u Donjeckoj oblasti poznatog pod pozivnim imenom Komers, promjena se osjetila gotovo preko noći. Na rusku stranu fronte stigle su nove, profesionalizirane jedinice dronova - „Sudnji dan“ i „Sudnja noć“ - koje su potpuno izmijenile taktiku.

Ono što je započelo kao skup razbacanih volonterskih grupa u Rusiji sada je postalo centralizirani i državno poduprti sustav. Rusko Ministarstvo obrane integriralo je mnoge od tih skupina, razvilo mrežu obuke pilota, te uspostavilo masovnu proizvodnju i standardizaciju opreme. Najpoznatiji primjer je jedinica Rubikon, koja se specijalizira za lov na ukrajinske operatere dronova, ali i za uništavanje same infrastrukture, od antena do Starlink terminala.

Rubikon je prema ruskim podacima u siječnju izvodio tek nekoliko desetaka udara, da bi do studenog dosegnuo više od 2.000. Iako se brojke ne mogu neovisno provjeriti, jasno je da je Rubikon postao ključni stup ruske strategije. Godinama su ukrajinski teški noćni dronovi „Baba Yaga“, opremljeni termalnim kamerama, nanosili velike gubitke ruskim snagama. No Rubikon i slične jedinice sada sustavno obaraju te uređaje, a uz to sve češće precizno gađaju mrežne čvorove koji ukrajinskim pilotima omogućuju komunikaciju i upravljanje dronovima. To znači da Rusi ne napadaju samo letjelice, nego i samu mrežu na kojoj ukrajinska prednost počiva.

Rusiju su dodatno ojačale volonterske inicijative poput projekta „Archangel“, koji od 2022. izgrađuje vlastite protuzračne dronove, masovno obučava pilote te otvara centre za obuku u okupiranim područjima od Krima do Hersona. Te organizacije, koje su se nekad činile neorganizirane, sada funkcioniraju kao dio državnog sustava, uz pristup opremi iz kineskih lanaca nabave. Prema analitičarima, upravo je ta sposobnost Rusije da se „skalira“, da brzo masovno proizvodi i širi nove sustave, koja su najveća prijetnja Ukrajini.

Stručnjaci i ukrajinski pripadnici na terenu upozoravaju da je Rusija stvorila novu, profesionalnu mrežu bespilotnih jedinica, dok Ukrajina zaostaje u tempu prilagodbe. „Ne želim biti previše pesimistična, ali podaci su sve zabrinjavajući“, rekla je analitičarka Kate Bondar za Kyiv Independent, dodajući da su kineske tvornice toliko zatrpane ruskim narudžbama da kupci iz drugih zemalja čekaju do sredine 2026. Komers, zapovjednik na fronti, kaže da se ruske sposobnosti ubrzano poboljšavaju. „Situacija postaje sve teža. Neprijatelj se stalno usavršava. Tko podcjenjuje neprijatelja, taj dugo neće živjeti“, zaključio je.