Večernjakovi reporteri u Lavovu: Kršenje policijskog sata nije poželjno. Na ulicama su naoružani vojnici i građani

Večernjakovi reporteri Juraj Filipović i Milan Šabić nalaze se u Lavovu, gradu na zapadu Ukrajine odakle se javljaju uživo.

- Riječ je o jednom od rijetkih gradova koji još nije i nadajmo se da neće pretrpjeti posljedice ruske agresije na Ukrajinu. Stigli smo ovdje prije nekoliko minuta Proboj kroz granicu je bio jako zahtjevan. Stvaraju se dosta velike gužve - navode.

Napominju kako su ceste do Lavova ispucale i nisu funkcionalne, zbog čega se ne može voziti više od 50 km na sat.

- Stigli smo neposredno prije uvođenja policijskog sata, tek se tu i tamo vidi neki prolaznik na ulici. Upućeni stanovnici navode kako nije potrebno izlaziti noću vani, a u gradu se osjeti poprilična nervoza iako se tu život odvija normalno i ništa ne nedostaje. Javni prijevoz je funkcionalan, trgovine rade, ali na ulici na licima ljudi možete uočiti zabrinutost, tugu i depresiju

Sve točke koje vode do Lavova su pod strogom kontrolom ukrajinske vojske. Postoji nekoliko punktova koje je potrebno prijeći kako bi se uopće došlo do centra grada. Kontrole su rigorozne, a ukrajinski vojnici su naoružani.

- Međutim, tu je jako puno i običnog stanovništva koje je uzelo oružje u ruke i ispred svojih improviziranih bedema brane ulaze u dvorišta, sela i gradove. Ono što je znakovito, nismo imali prevelikih problema jer Ukrajinci vole Hrvate i Hrvatsku. Predstavili smo se kao novinari Večernjeg lista koji dolaze u Ukrajinu i koliko su u tom smislu mogli biti druželjubivi i susretljivi - bili su - rekli su reporteri.

U razgovoru sa stanovnicima Lavova pokušali su doznati očekuju li bi li do napada moglo doći. Većina vjeruje kako će doći do tenzija, ali u razgovoru navode kako to nitko ne bi želio.

U Lavovu živi, inače, oko 700 000 stanovnika, a svoj spas od rata su tamo pronašli i mnogi drugi.

- Neki govore da je jedna trećina ukrajinskih izbjeglica smještena u Lavovu i oko njega. Tu je smješteno i hrvatsko veleposlanstvo koje je moralo napustiti Kijev zbog razaranja. Ovdje je smješten i vojni, diplomatski i operativni vrh, aLavov je grad iz kojeg se pokreću stvari.

U Lavovu se svako malo čuju policijske sirena, a novinari Večernjeg lista su u nekoliko navrata vidjeli i vojne konvoje koji idu u smjeru granice.

- Na granici je uistinu kaotično stanje - opisuje naš novinar te dodaje da su on i kolega u Ukrajinu ušli preko Poljske.

Video: Redovi za izlaz iz Ukrajine, snimio Milan Šabić

Slovačka i Poljska vidljivo izražavaju podršku, što se vidi i na tome da je ukrajinska zastava postavljena gotovo u svakoj ulici. Po samom dolasku u hotel u Lavovu, naši novinari su dobili uputu da u slučaju sirene ili uzbune se spuste u sklonište. U hotelu mogu biti samo jednu noć, jer je "grad pun izbjeglica, novinara iz svih europskih zemalja i SAD-a te diplomatskog osoblja".

Reportere Večernjeg lista zaprepastile su nepregledne kolone ljudi koji bježe iz Ukrajine.

- Po 15 minuta idu kolone, a vi im ne vidite kraj. To su ljudi koji stižu iz Kijeva, Mariupolja i drugih gradova koji su pretrpjeli teška razaranja. Subjektivna je procjena da je riječ o srednjem i višem sloju ukrajinskog društva, dok se radnička klasa i najsiromašniji upućuju na taj put pješice ili organizirano.

Kršenje policijskog sata nije nimalo preporučljivo jer je na ulicama puno ukrajinskih vojnika, ali i naoružanih građana te nije pametno na sebe privlačiti pažnju snimanjem.