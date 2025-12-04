Narodna banka Srbije hitno se oglasila: Nema kolapsa...

Narodna banka Srbije poručila je danas da raspolaže svim potrebnim instrumentima kako bi osigurala stabilnost i sigurnost domaćeg financijskog sustava te da neće dopustiti da on bude ugrožen zbog aktualne situacije s NIS-om. Kako je priopćeno, NBS je povodom senzacionalističkih navoda pojedinih medija u kojima se neistinitim i neodgovornim pisanjem tvrdi da se Narodnoj banci Srbije "sprema financijski kolaps", u potpunosti odbacila takve tvrdnje i istaknula da situaciju prati s punom pažnjom te djeluje u skladu sa svojim mandatom očuvanja stabilnosti financijskog sustava Republike Srbije. "Također, ističemo da je svako dizanje panike takvim naslovima izravno u suprotnosti s državnim interesima i ne doprinosi smirivanju situacije, već unosi dodatnu nesigurnost među građane", poručila je NBS.

Ističe da sve državne institucije zajednički rade na rješavanju tog iznimno važnog pitanja za Srbiju, piše Telegraf. "Narodna banka Srbije u stalnoj je koordinaciji s domaćim i međunarodnim partnerima i raspolaže svim instrumentima potrebnim da osigura kontinuitet i sigurnost funkcioniranja domaćeg financijskog sustava. Narodna banka Srbije prethodnih dana aktivno sudjeluje u svim segmentima domaćeg financijskog tržišta kako bi održala potrebnu stabilnost", navodi se u priopćenju. Iz NBS naglašavaju da je upravo iz tih razloga apsolutno neopravdano takvim spekulacijama poticati nesigurnost i nepovjerenje u stabilnost domaćeg financijskog sustava.

"Sve naše mjere usmjerene su na zaštitu građana, gospodarstva i stabilnosti tržišta. Bankarski sektor Srbije je likvidan, kapitaliziran i spreman funkcionirati neometano u svim okolnostima", navedeno je u priopćenju. NBS će nastaviti pravodobno obavještavati javnost o svom postupanju i, bez obzira na vanjske pritiske i neodgovorne spekulacije, neće dopustiti da platni promet, stabilnost financijskog sustava i financijski tokovi budu ugroženi. Isto tako, Narodna banka Srbije očekuje od svih sudionika javnog života, a posebno medija, da o ovoj temi, u najboljem interesu Srbije i svih njezinih građana, izvještavaju istinito, pažljivo i odgovorno, priopćila je centralna banka Srbije.