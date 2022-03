Ravnatelj SOA-e: Mislim da je Putin spreman ići daleko, ovo još nisam doživio u svom profesionalnom životu

Kad vas netko proglasi neprijateljem, to vas uvijek mora zabrinuti. Međutim, to ne mijenja ništa u Hrvatskoj, ne bojimo se takvih prijetnji i vrlo smo odlučni, kao i prije, imati vlastitu politiku, komentirao je situaciju u Ukrajini čelnik SOA-e Daniel Markić za Dnevnik Nove TV.

- Ministarstvo vanjskih poslova čini sve za povratak naših državljana, ali i mi smo u potpori naravno. Tamo ih je vrlo mali broj. Ne žele otići, ne samo Hrvati, nego i drugi državljani EU. Smatraju da je Ukrajina njihov dom i žele ostati - kazao je.

Kako je kazao, vrlo je malo hrvatskih dobrovoljaca u Ukrajini.

- Ni približno onaj kojim se baratalo od 200 i više. Hrvatska ne organizira odlazak, niti potiče. To je stvar osobnog izbora. I ako dozvolite osobnu primjedbu - kao sam čovjek koji je nekad napustio zemlju u kojoj se rodio da bi se priključio Oružanim snagama države koju nije poznavao i borbenoj jedinici kao tinejdžer - preporučio bih svima da dobro razmisle prije odlaska. Oni su u velikoj opasnosti, a znamo i da su s ruske strane najavili da potencijalni tretman prema zarobljenicima stranim državljanima u Ukrajini - neće biti dobar - smatra.

- Kad vas netko proglasi neprijateljem, to vas uvijek mora zabrinuti. Međutim, to ne mijenja ništa u Hrvatskoj, ne bojimo se takvih prijetnji i vrlo smo odlučni, kao i prije, imati vlastitu politiku - dodao je.

Određene službe, no ne one iz EU, su imale saznanja o tome što se moglo dogoditi u Ukrajini, kaže.

- Moram priznati da u svom profesionalnom životu nisam to nikad doživio. Mislim da je u ovom slučaju predsjednik Putin spreman ići daleko. Vidite da se NATO organizira. Nije vrijeme za paniku, ali mislim da moramo sve to ozbiljno sagledavati. Uvjeren sam da će Putin izgubiti ovu bitku, koliko će to trajati je samo pitanje, a prve žrtve će biti ukrajinska, djeca, žene i muškarci. Sankcije će ga u jednom trenutku zaustaviti, samo je pitanje kad - kaže Markić.

No, može li stanje kakvo je sada u BiH eskalirati u oružani sukob?

- Pratimo reakcije političkog vrha i u Srbiji, ali i Republici Srpskoj. Ona specifičnost za BiH nije kao za tango, za tango treba dvoje, za BiH troje. Obzirom na žestok sukob kojem svjedočimo u Ukrajini, Međunarodna zajednica se ne želi baviti drugim sporednim pitanjima, pa tako na ovaj način šalje poruke da neće trpjeti ako nešto počne u regiji - kazao je.

Nećemo negirati utjecaj Rusije na tzv. Zapadnom Balkanu, što u Srbiji ili Republici Srpskoj. Te su nam činjenice poznate i o tome izvješćujemo državni vrh. Nije bilo incidenata. U svemu tome nećemo neselektivno bombardirati i pravne i fizičke osobe ruskog podrijetla. Sagledavat ćemo sve i odluke će biti donijete. Nažalost, te odluke neće sutra promijeniti tijek rata.

Sigurnosne provjere za ministre, poput novog ministra Paladina koji je poslovao s Rusima, se ne rade.

- To što je radio u prijašnjem životu kao menadžer, pa i s Rusima nije nužno kazneno djelo unaprijed. Svi ti ljudi koji su postali ministri imali su život i prije i poslije. Postoje pravne regulative koje to omogućuju i očekujem da će to biti sve dobro - zaključuje čelnik SOA-e.

