Sindikat igrača o odgovoru na rusku invaziju: Fifa je plašljiva, nismo zadovoljni!

Zadnjih se nekoliko dana iščekivao rasplet pregovora o statusu stranih nogometaša u ruskom nogometnom prvenstvu. Na kraju su čelnici svjetske krovne nogometne organizacije postigli kompromisno rješenje sa sindikatom nogometaša. Strani igrači u ruskoj profesionalnoj ligi mogu napustiti svoje klubove, no ova odluka trajat će do 30. lipnja kada će se morati vratiti u svoje klubove i nastaviti s pregovorima.

Ovo nije dovoljno

Posljedica je to novonastalih okolnosti izazvanih ruskom agresijom na Ukrajinu. Sama činjenica da će igrači moći jednostrano raskinuti ugovore i do spomenutog roka eventualno dogovoriti suradnju s novim klubom bez posljedica opet izaziva brojne polemike. FifPRO, tijelo koje zastupa nogometaše, ističe da ova privremena suspenzija ugovora nije dovoljna i ne može sasvim zaštititi igrače u ovim specifičnim okolnostima, a ovakvu Fifinu odluku nazivaju “previše plašljivom”.

Igrači će se, kažu zastupnici igrača, opet naći u teškoj situaciji jer nije lako pronaći novi klub u samo nekoliko tjedana. FifPRO tako pritišće nogometne institucije da igračima omoguće potpuno raskidanje ugovora. Naravno, opet ostaje pitanje u kojoj će se mjeri ove odluke zaista odraziti na rusko tržište igrača.

Jer, ako ratna situacija ne eskalira i sankcije ne ugroze financijsko poslovanje klubova, većina stranih nogometaša u ruskoj ligi, pa tako i Hrvata, vjerojatno se neće odlučiti na odlazak. A rijetko tko će odustati od unosnih ugovora kakve ima većina naših nogometaša. No, bez obzira na to, ako zapadni politički savez ustraje na sankcijama prema Rusiji, nema dvojbe da će se to odraziti i na stanje u ruskim klubovima. I onda je zapravo pitanje koliko će biti klubova koji će moći plaćati strance na ozbiljnoj razini.

U Rusiji 129 stranaca

U Rusiji trenutačno igra 129 stranih nogometaša, a najviše je Brazilaca (13). Hrvati su druga najzastupljenija nacija u ruskom prvenstvu, imamo devet nogometaša: Nikola Moro (Dinamo Kijev), Filip Uremović (Rubin Kazan), Dejan Lovren (Zenit), Tin Jedvaj (Lokomotiv Moskva), Silvije Begić (Rubin Kazan), Mateo Barać (Krilja Sovjetov), Danijel Miškić (Ural), Filip Mrzljak (Ufa) i Zoran Nižić (Ahmat Grozni). Rijetki su se ovih dana javno bavili novonastalim sukobom u Ukrajini, iz potpuno razumljivih razloga nisu željeli komentirati situaciju.

Sindikat igrača pritišće Fifu da svoje odluke proširi i na Ukrajinu u kojoj su igrači u još težoj situaciji.