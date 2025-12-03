VIDEO Mladić u Zagrebu platio umirovljenicima cijelu kupnju: 'Danas mi je vraćena vjera u dobre ljude'

Na društvenim mrežama ovih se dana proširio video koji prikazuje mladića kako obilazi trgovine u Zagrebu i anonimno plaća račune umirovljenicima. Snimka je brzo prikupila tisuće reakcija, a mnogi korisnici navode da ih je njegov čin iskreno dirnuo. Među onima koji su ga doživjeli iz prve ruke je i bračni par iz Zagreba, čija se kći javila redakciji 24sata.

- Danas mi je vraćena vjera u ljude. Roditelji su bili u kupnji, račun je bio poprilično visok, a mladić ih je preduhitrio i sve platio. Željela bih mu zahvaliti ako se prepozna. Roditelji su mi još uvijek u pozitivnom šoku - ispričala je kći za 24sata. Njezinim roditeljima mladić nije samo pokrio trošak, nego im je svojim postupkom, kako kaže, uljepšao cijeli dan. No oni nisu bili jedini, prema snimci objavljenoj na društvenim mrežama, isti je mladić platio račune i drugim umirovljenicima.

Redakcija 24sata razgovarala je i s ocem čitateljice, 77-godišnjakom koji je ostao zatečen cijelom situacijom.- Supruga i ja došli smo kupiti ono najosnovnije. Stojim na blagajni, posegnem za novčanikom, a iza leđa mi se stvori neki dečko i mobitelom dotakne aparat za plaćanje. Nisam razumio što radi. Kad sam htio platiti, blagajnica kaže: “Već je plaćeno.” Okrenem se, gledam u dečka, mislim da je možda netko iz familije tko nas je došao iznenaditi. Ali ne znam ga. Samo me pozdravio, rekao ‘Sretan Božić’ i otišao – govori za 24sata.

Kći mu isprva nije ni vjerovala kada je čula što se dogodilo. - Jesam li mislio da takvih ljudi još ima? Nisam. Nisam se mogao snaći. Moja žena je prije tri godine doživjela moždani udar, imala je nekoliko operacija, teško govori i rekli su da neće hodati. Ali ja ne želim da sjedi doma. uvijek idemo zajedno. Taj dečko nam je uljepšao dan kao nitko dugo vremena - kaže.

Na kraju je poručio: - Želim mu svu sreću u životu. Bog mu dao zdravlja. Hvala mu.

Iz 24sata su uspjeli pronaći i mladića s videa. Riječ je o Brani, koji kaže da je donio odluku da u adventskom razdoblju, sve do Božića, svaki dan nekome pomogne. - Drago mi je da sam obradovao ljude, to je i cilj. Financijski ih malo rasteretiti i izmamiti osmijeh. Mislim da bismo svi, barem za blagdane, trebali učiniti nešto dobro za druge - ispričao je Brane za 24sata, dodajući kako se nada da će njegov primjer potaknuti još nekoga na dobro djelo.