Pljušte reakcije na skandalozni ispad ministra: 'Ovo pokazuje njegovu nesposobnost i ne smije proći nekažnjeno'

Hrvatski narodni sabor BiH najoštrije je u četvrtak osudio ‘skandalozan govor mržnje’ i pozvao na procesuiranje ministra obrane BiH Zukana Heleza koji je jučer iznio primitivne prijetnje i uvrede protiv zastupnice u Europskom parlamentu Željane Zovko, te člana američke Heritage zaklade Maxa Primorca. Helez je jučer najprije putem Facebooka Željanu Zovko i Maxa Primorca povezao s ‘ustaškim genima’, a onda je bio gost Televizije Hayat u čijem je programu dvoje dužnosnika krajnje degutantno nazvao ‘ustaškim kopiladima’. Za Zovko je dodao kako je ‘poluretardirana’. Njegov skandalozni istup uslijedio je nakon što je Primorac bio na saslušanju pred Odborom za Europu američkog Kongresa. Tamo je rekao kako su Hrvati katolici diskriminirani od Bošnjaka muslimana, te je predložio uspostavu hrvatskog entiteta u BiH.

HNS BiH u priopćenju ističe kako su Helezove riječi izazvale zgražanje i podjele. Po njima nisu samo neprihvatljive s političkog i ljudskog stajališta, već se mogu smatrati i kaznenim djelom. Helez je svojim izjavama potaknuo nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju, čime je ozbiljno ugrozio stabilnost Bosne i Hercegovine. "HNS BiH apelira na nadležna tijela da bez odgađanja pokrenu kazneni postupak protiv ministra Heleza, jer ovakvo ponašanje ne smije proći nekažnjeno. Skandalozni istupi ministra obrane pokazuju njegovu nesposobnost da obnaša funkciju koja zahtijeva odgovornost, smirenost i političku zrelost, a umjesto toga, ministar Helez se spustio na razinu primitivnih prijetnji i uvreda", istaknuli su u priopćenju iz HNS-a BiH. HNS BiH izražava svoje žaljenje zbog napada na Zovko i Primorca, te im zahvaljuje na njihovom kontinuiranom doprinosu u zaštiti europske budućnosti Bosne i Hercegovine.