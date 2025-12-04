Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
HNS BIH TRAŽI HITNO PROCESUIRANJE

Pljušte reakcije na skandalozni ispad ministra: 'Ovo pokazuje njegovu nesposobnost i ne smije proći nekažnjeno'

Sarajevo: U vojarni "Rajlovac" svečanim programom i pokaznom vježbom obilježen dan Oružanih snaga BiH
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
04.12.2025.
u 13:16

Njegov skandalozni istup uslijedio je nakon što je Primorac bio na saslušanju pred Odborom za Europu američkog Kongresa

Hrvatski narodni sabor BiH najoštrije je u četvrtak osudio ‘skandalozan govor mržnje’ i pozvao na procesuiranje ministra obrane BiH Zukana Heleza koji je jučer iznio primitivne prijetnje i uvrede protiv zastupnice u Europskom parlamentu Željane Zovko, te člana američke Heritage zaklade Maxa Primorca. Helez je jučer najprije putem Facebooka Željanu Zovko i Maxa Primorca povezao s ‘ustaškim genima’, a onda je bio gost Televizije Hayat u čijem je programu dvoje dužnosnika krajnje degutantno nazvao ‘ustaškim kopiladima’. Za Zovko je dodao kako je ‘poluretardirana’. Njegov skandalozni istup uslijedio je nakon što je Primorac bio na saslušanju pred Odborom za Europu američkog Kongresa. Tamo je rekao kako su Hrvati katolici diskriminirani od Bošnjaka muslimana, te je predložio uspostavu hrvatskog entiteta u BiH.

HNS BiH u priopćenju ističe kako su Helezove riječi izazvale zgražanje i podjele. Po njima nisu samo neprihvatljive s političkog i ljudskog stajališta, već se mogu smatrati i kaznenim djelom. Helez je svojim izjavama potaknuo nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju, čime je ozbiljno ugrozio stabilnost Bosne i Hercegovine. "HNS BiH apelira na nadležna tijela da bez odgađanja pokrenu kazneni postupak protiv ministra Heleza, jer ovakvo ponašanje ne smije proći nekažnjeno. Skandalozni istupi ministra obrane pokazuju njegovu nesposobnost da obnaša funkciju koja zahtijeva odgovornost, smirenost i političku zrelost, a umjesto toga, ministar Helez se spustio na razinu primitivnih prijetnji i uvreda", istaknuli su u priopćenju iz HNS-a BiH. HNS BiH izražava svoje žaljenje zbog napada na Zovko i Primorca, te im zahvaljuje na njihovom kontinuiranom doprinosu u zaštiti europske budućnosti Bosne i Hercegovine.

Ključne riječi
Max Primorac Željana Zovko govor mržnje BiH Zukan Helez HNS BIH

Komentara 5

Pogledaj Sve
ZG
zgubidan
13:37 04.12.2025.

Novi idol naše ljevice?

Avatar Bljesak°Oluja
Bljesak°Oluja
13:38 04.12.2025.

Poturica gori od turčina. Đubre obično

Avatar nisam_robot
nisam_robot
13:43 04.12.2025.

500.000 BiH muslimana imaju HR putovnicu jer su se deklarilari kao Hrvati. Dokaz im je bio da su im djedovi bili u NDH vojsci. 90%muslimana je tada upravo bilo u U5tasama. Valjda je mislio na njih kada je govorio svoj uličarski jezik tako tipičan za tamo. Ipak ako se netko deklarira kao Hrvat a onda "predomisli" valjda bi mu trebalo oduzeta putovnica.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja