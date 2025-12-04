Naši Portali
NOVI SPECIJAL U PRODAJI

Tko je bio moćni hrvatski vladar čije je ime zarobljeno u kletvi?

Kralj Dmitar Zvonimir
VL
VL
Autor
VL
04.12.2025.
u 16:07

Večernji list s ponosom predstavlja novi povijesni specijal Kralj Dmitar Zvonimir – izdanje na više od 160 stranica, dostupno na kioscima po cijeni od 20 eura. Specijal donosi najcjelovitiji, najsuvremeniji i znanstveno utemeljen prikaz jednoga od najvažnijih vladara hrvatske srednjovjekovne povijesti.

Zvonimirova vladavina, često opisivana kao jedno od “zlatnih doba” Hrvatske Kraljevine, ostala je fascinantno poglavlje naše povijesti: jednako zbog stvarnih političkih postignuća – među kojima se posebno ističe čvrsta, strateška povezanost s papinstvom – kao i zbog legende koja je stoljećima oblikovala narativ o njegovoj smrti i navodnoj kletvi. Premda je ta priča nastala tek puno stoljeća poslije njegova života, upravo je ona postala snažan simbol „stoljetne nesreće Hrvata“ te moćan mit koji je inspirirao književnost, umjetnost i političku misao od srednjeg vijeka do danas.

Ovaj specijal želi razdvojiti povijesno od legendarnog, a istovremeno pokazati kako se mitovi rađaju, oblikuju i postaju dio kolektivne svijesti. Kroz vrhunske analize vodećih hrvatskih medievista i znanstvenika, specijal prikazuje Zvonimirovu ulogu u međunarodnim odnosima 11. stoljeća, unutarnje funkcioniranje Hrvatskog Kraljevstva, društvo i svakodnevicu njegova doba te bogatu tradiciju i recepciju njegova lika – od Bašćanske ploče do suvremenih spomenika.

Publikacija donosi povijesne priče bez suhoparnosti, interpretaciju bez senzacionalizma i živopisnu rekonstrukciju jedne epohe koja je obilježila hrvatski identitet. U njezinoj izradi sudjelovali su profesori, znanstvenici i Večernjakovi novinari, ispreplićući kulturne, književne i političke narative u jedinstvenu cjelinu.

Specijal je strukturiran u četiri tematske cjeline:

I. Hrvatska u kontekstu 11. stoljeća - Papinstvo, Bizant, Ugarska, Venecija i Sveto Rimsko Carstvo – geopolitički okvir Zvonimirove vladavine.

II. Vladar i država - Zvonimirovo podrijetlo, dolazak na prijestolje, kraljevski dvor, prijestolni gradovi i sudbina Hrvatske nakon njegove smrti.

III. Društvo i svakodnevica - Život na selu i u gradu, obrazovanje, vojska, crkveni ritam godine i mir na Jadranu.

IV. Tradicija i recepcija - Izvori, legenda o smrti, Bašćanska ploča, Zvonimir u umjetnostima, freska krunidbe u Vatikanu te tragovi njegova imena u suvremenoj Hrvatskoj.

U vremenu kada se sve više okrećemo razumijevanju vlastitih korijena i identiteta, Zvonimirova priča pokazuje koliko su povijest i mit neraskidivo povezani te zašto je važno razumjeti oboje. Nadamo se da će čitatelji u ovom bogatom izdanju pronaći inspiraciju i dublji pogled na naše nacionalno nasljeđe.

Specijal Kralj Dmitar Zvonimir potražite na kioscima po cijeni od 20 eura.

Ključne riječi
kralj Zvonimir Specijal Kralj Dmitar Zvonimir

