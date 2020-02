Stravični detalji napada u Zagrebu: Mahao je nožem, a žrtvu je od smrti spasila odjeća

Muškarcu (32), koji se sumnjiči za razbojstvo i dva pokušaja ubojstva, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Sumnjiči ga se da je 10. veljače 2020. u 19.25 u Zagrebu, ušao u pekarnicu u Krešićevoj ulici. U tom trenutku u pekarnici su bile četiri djelatnice, a 32-godišnjak je prvo prišao prodajnom pultu, a zatim ušao iza prodajnog pulta.- Dajte novac! - povikao je uplašenim ženama. Zatim je počeo udarati po pultu i registar blagajni, da bi potom uzeo nož pekarnice i njime pokušao otvoriti ladice dvije registar blagajne u čemu nije uspio. Kako nije uspio ništa ukrasti, izašao je pekarnice, a u ruci je držao nož. Njime je napao prolaznicu, kojoj je htio ukrasti torbicu. Srušio ju je na tlo, pokušavajući joj ukrasti torbicu, pri čemu ju je više puta pokušao ubosti u predjelu trbuha. Žena srećom nije ozlijeđena zahvaljujući zimskom kaputu kojeg je imala na sebi.

Od daljnjeg napada ju je spasio taksist, a dok je on njoj pomogao, 32-godišnjak je nožem nasrnuo na još jednog prolaznika, kojeg je nožem više puta pokušao ubosti u predjelu trbuha i slabina. I njega je spasilo to što je na sebi imao debelu zimsku jaknu, a također mu je u pomoć priskočio vozač drugog taksi vozila. Dvojica taksista koji su pomogli napadnutim prolaznicima, uspjeli su svladati 32-godišnjaka, oduzeti mu nož, te ga spriječiti da pobjegne. Zadržali su ga do dolaska policije.