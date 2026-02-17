FOTO Izbio požar: Gori krovište sale za svatove kod Požege

U mjestu Grabarje došlo je do požara. Gori krov svečane dvorane Gala koja se nalazi u Ulici Stjepana Radića.

- Iz Operativno-komunikacijskog centra PU požeško-slavonske upravo javljaju da u mjestu Grabarje, u Ulici Stjepana Radića došlo do požara na krovištu svečane dvorane Gala. Vatrogasci su na terenu. - javlja portal Požeški.hr.