FOTO Izbio požar: Gori krovište sale za svatove kod Požege

U mjestu Grabarje došlo je do požara. Gori krov svečane dvorane Gala koja se nalazi u Ulici Stjepana Radića.
- Iz Operativno-komunikacijskog centra PU požeško-slavonske upravo javljaju da u mjestu Grabarje, u Ulici Stjepana Radića došlo do požara na krovištu svečane dvorane Gala. Vatrogasci su na terenu. - javlja portal Požeški.hr.
