Podignuta optužnica protiv devetorice okrivljenika zbog krijumčarenja i preprodaje velikih količina droge

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv devetorice hrvatskih državljana (2002., 2000., 2002, 2005., 1999., 2002., 2006., 1997., 2005.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja i neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.

Optužnicom se I. i II. okr. stavlja na teret da su se u razdoblju od 18. ožujka 2024. do 11. lipnja 2025. u Slavonskom Brodu, Županji, Zagrebu, Novoj Gradiški, Viškovcima i drugim mjestima u Hrvatskoj, u cilju pribavljanja nepripadne materijalne koristi, udružili te povezali u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike i više drugih osoba s ciljem kontinuirane nabave, skladištenja, skrivanja i daljnje preprodaje kokaina, droge konoplje i hašiša.

Radi realizacije tog plana I. okr. je s II. okr. i sa zasad nepoznatim osobama iz Zagreba kontinuirano dogovarao nabavu većih količina droge konoplje i hašiša, dok je II. okr. dogovarao nabavu većih količina kokaina i droge konoplje za I. okr. i za sebe. Sukladno navedenim dogovorima je I. okr. za prijevoz droge u Slavonski Brod angažirao V. okr., dok je II. okr. sam dovozio drogu na područje Županje i Slavonskog Broda ili je za to angažirao zasad nepoznate osobe.

Nakon što je droga dopremljena u Slavonski Brod i Županju, I. okr. je angažirao III. do VI. okr., a II. okr. je angažirao VII. do IX. okr. za preuzimanje, skrivanje i daljnju preprodaju droge. Na opisani način je I. okr. od II. okr. u više navrata radi daljnje preprodaje preuzeo najmanje 9 kilograma droge konoplje, a od zasad nepoznatih osoba još najmanje 3,5 kilograma droge konoplje te 284,87 grama hašiša. Nadalje je II. okr. preuzeo najmanje 100 grama kokaina te najmanje 11 kilograma droge konoplje. Navedenu drogu su zatim na području Slavonskog Broda, Viškovaca i Nove Gradiške, prema prethodnom dogovoru i prema uputama I. okr., skrivali, prepakiravali, prenosili i dalje preprodavali III. do VI. okr., dok su prema uputama II. okr., na području Županje i okolice to isto činili VII. do IX. okr. i druge zasad nepoznate osobe.

Dio novca pribavljenog preprodajom droge zadržavali su za sebe, dok su dio predavali I. okr., odnosno II. okr., čime su si pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 113.606,50 eura, koji iznos su sukladno njihovim ulogama međusobno podijelili.