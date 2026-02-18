Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZADOBIO OPEKLINE

Dječak (9) pronašao petardu na cesti pa je ponio kući. Eksplodirala mu je u ruci

Pirotehnička sredstva
Foto: Borna Filic/PIXSELL/Ilustracija
1/3
VL
Autor
Daniele Sponza/Hina
18.02.2026.
u 13:49

Kako bi se spriječili ovakvi događaji, policija ponovno upozorava kako djeca mlađa od 14 godina ne smiju koristiti pirotehnička sredstva

Devetogodišnjak je zadobilo lakše tjelesne ozljede nakon što mu je u utorak poslijepodne petarda koju je pronašao na cesti eksplodirala u ruci nanijevši mu opekline, izvijestila je istarska policija. Nesreća se dogodila u utorak oko 15.20 sati u dvorištu obiteljske kuće u okolici Oprtlja, a dosad provedenim izvidima utvrđeno je kako je devetogodišnji dječak u jutarnjim satima na području Buja pronašao djelomično aktiviranu petardu te ju je ponio kući. U poslijepodnevnim satima zapalio ju je i bacio petardu, no ona nije eksplodirala te je ponovno uzeo petardu i ona mu je eksplodirala u ruci. Djetetu je pružena liječnička pomoć te je utvrđeno kako je lakše ozlijeđen, a policija nastavlja utvrđivati okolnosti događaja. 

Kako bi se spriječili ovakvi događaji, policija ponovno upozorava kako djeca mlađa od 14 godina ne smiju koristiti pirotehnička sredstva, a pogotovo je zabranjeno posjedovanje i korištenje petardi i redenika F2 i F3 kategorije. Podsjećaju građane, pogotovo djecu, da je u slučaju pronalaska eksplozivnih tvari ili drugih sumnjivih predmeta potrebno o tome odmah obavijestiti policiju.

"Eksplozivne tvari, a to su i pirotehnička sredstva, ne treba dirati, pogotovo ako je riječ o pirotehničkim sredstvima koja su 'zatajila' u prvom pokušaju ili su djelomično aktivirana. Kod takvih predmeta postoji opasnost od aktivacije pirotehničkih sredstva i ozljeđivanja osoba, što se dogodilo i u navedenom slučaju", navela je istarska policija. 
Novi udar na Kineze kod kojih obožavaju kupovati i Hrvati. Europa sprema veliki presedan za cijeli sektor
Ključne riječi
policija petarda Oprtalj

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!