Dubrovačka policija riješila slučaj: Obitelj gledala TV u kući, a onda je uslijedio šok

Policijski službenici iz Dubrovnika razriješili su ukupno 13 teških krađa i krađa počinjenih na području Dubrovnika u posljednja tri mjeseca, uključujući i provalu u obiteljsku kuću koja se odvijala dok su vlasnici bili u njoj. Za 12 kaznenih djela se sumnjiči 28-godišnji hrvatski državljanin dok se za trinaesto kazneno djelo, uz njega, sumnjiči i 25-godišnji hrvatski državljanin. Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 28-godišnjak od 22. studenog prošle godine do 4. veljače ove godine iz obiteljskih kuća, trgovina, zgrada i ulica ukrao dva električna romobila, dvije zaštitne kacige, novčanike s novcem, osobnim i bankovnim karticama, kozmetičke, prehrambene i tehničke proizvode, mobitel, parfeme, dva ručna sata, ključeve stana i automobila te palicu za golf staru sto godina.

Jedno kazneno djelo je počinio u suradnji s 25-godišnjakom, a radi se o prvoj krađi počinjenoj 22. studenoga kada su otuđili električni romobil i pripadajuću zaštitnu kacigu. Električni romobil s vidljivim oštećenjima su policijski službenici pronašli dva dana nakon otuđenja. Među opisanim događajima je i onaj od 4. veljače kada je osumnjičeni 28-godišnjak s kapuljačom na glavi, u večernjim satima ušao u obiteljsku kuću u kojoj su se nalazili supružnici starije životne dobi. Nakon što su ga zatekli u hodniku kuće, osumnjičen je pobjegao, a naknadno je utvrđeno kako je iz kuće otuđio novčanik s novcem, osobnim i bankovnim dokumentima, dva ručna sata te ključeve kuće.

Ukupna materijalna šteta pričinjena vlasnicima otuđenih predmeta procjenjuje se na preko 4 tisuće eura. Zbog osnove sumnje da je počinio produljeno kazneno djelo teške krađe u svezi s kaznenim djelom krađe 28-godišnjak je kasno sinoć, uz kaznenu prijavu, predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, dok je 25-godišnjak osumnjičen za kazneno djelo krađe i oštećenje tuđe stvari zbog čega je kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.