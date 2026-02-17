Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEVJEROJATNA SITUACIJA

Dubrovačka policija riješila slučaj: Obitelj gledala TV u kući, a onda je uslijedio šok

Unsplash
Autor
Lorena Posavec
17.02.2026.
u 17:18

Ukupna materijalna šteta pričinjena vlasnicima procjenjuje se na preko 4 tisuće eura

Policijski službenici iz Dubrovnika razriješili su ukupno 13 teških krađa i krađa počinjenih na području Dubrovnika u posljednja tri mjeseca, uključujući i provalu u obiteljsku kuću koja se odvijala dok su vlasnici bili u njoj. Za 12 kaznenih djela se sumnjiči 28-godišnji hrvatski državljanin dok se za trinaesto kazneno djelo, uz njega, sumnjiči i 25-godišnji hrvatski državljanin. Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 28-godišnjak od 22. studenog prošle godine do 4. veljače ove godine iz obiteljskih kuća, trgovina, zgrada i ulica ukrao dva električna romobila, dvije zaštitne kacige, novčanike s novcem, osobnim i bankovnim karticama, kozmetičke, prehrambene i tehničke proizvode, mobitel, parfeme, dva ručna sata, ključeve stana i automobila te palicu za golf staru sto godina.

Jedno kazneno djelo je počinio u suradnji s 25-godišnjakom, a radi se o prvoj krađi počinjenoj 22. studenoga kada su otuđili električni romobil i pripadajuću zaštitnu kacigu. Električni romobil s vidljivim oštećenjima su policijski službenici pronašli dva dana nakon otuđenja. Među opisanim događajima je i onaj od 4. veljače kada je osumnjičeni 28-godišnjak s kapuljačom na glavi, u večernjim satima ušao u obiteljsku kuću u kojoj su se nalazili supružnici starije životne dobi. Nakon što su ga zatekli u hodniku kuće, osumnjičen je pobjegao, a naknadno je utvrđeno kako je iz kuće otuđio novčanik s novcem, osobnim i bankovnim dokumentima, dva ručna sata te ključeve kuće.

Ukupna materijalna šteta pričinjena vlasnicima otuđenih predmeta procjenjuje se na preko 4 tisuće eura. Zbog osnove sumnje da je počinio produljeno kazneno djelo teške krađe u svezi s kaznenim djelom krađe 28-godišnjak je kasno sinoć, uz kaznenu prijavu, predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, dok je 25-godišnjak osumnjičen za kazneno djelo krađe i oštećenje tuđe stvari zbog čega je kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.

Pogledajte prizore s Trešnjevke nakon noćne buktinje! Vatra oštetila tri automobila
Ključne riječi
obiteljska kuća provalnik krađa provala

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!