Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MUTNA VODA

Vodovod ispirao mrežu pa oštetio privatne instalacije Karlovčana

karlovačka voda
Foto: Privatne fotografije
1/6
Autor
Snježana Bičak
18.02.2026.
u 17:03

Udruga za zaštitu potrošača Korana traži od ViK-a da ne odugovlači s prijavama štete i da odmah krene s otklanjanjem problema kod potrošača

Velik broj Karlovčana prijavio je ovih dana oštećenje internih vodovodnih instalacija nakon što je gradska tvrtka Vodovod i kanalizacija odradila proces ispiranja vodovodne mreže na području Novog Centra. Za pomoć su se obratili i karlovačkoj Udruzi za zaštitu potrošača Korana, koja je dopisom upućenim elektroničkim putem od tvrtke bez odugovlačenja zatražila da pomogne građanima u rješavanju problema.

Iz Udruge kažu da ih je ViK nakon toga tražio dostavu dopisa isključivo putem pošte ili fizičkim urudžbiranjem, a oni takvo postupanje u ovoj situaciji smatraju kupovanjem vremena, što je neprihvatljivo s obzirom na ozbiljnost i hitnost problema s kojima se građani trenutačno suočavaju. Naime, tijekom ispiranja vodovodne mreže talog nalik mulju ušao je u interne instalacije korisnika i zaštopao ih, a u nekim je slučajevima došlo i do napuknuća zbog čega i nakon odrađenog ispiranja brojni korisnici imaju zamućenu vodu umjesto čiste pitke vode koju im je ViK dužan osigurati.

– Zahtijevamo da se dopis Udruge za zaštitu potrošača Korana, dostavljen elektroničkom poštom, smatra uredno zaprimljenim danom primitka e-maila i da se po istome odmah započne postupati, neovisno o eventualnoj naknadnoj dostavi u fizičkom obliku. Tražimo da se građanima omogući prijava štete putem e-maila, bez dodatnih administrativnih uvjeta, troškova i osobnih dolazaka, te da se javno i nedvosmisleno objavi procedura prijave štete, uključujući rokove postupanja i način odlučivanja o naknadi. Inzistiramo na tome da se dostavi pisano i detaljno izvješće o korištenoj metodi ispiranja vodovodne mreže, provedenim kontrolama tijekom zahvata, razlozima ulaska taloga u interne instalacije korisnika, poduzetim i planiranim korektivnim mjerama, da se jasno očituje odgovornost za nastalu materijalnu štetu na internim instalacijama i kućanskim uređajima korisnika i da se osigura pitka voda u svim situacijama u kojima voda iz sustava nije sigurna za piće i kuhanje, a ne samo u trajanju od eventualno dva sata jer ljudi koji rade dolaze i u kasnijim satima – navodi u dopisu odgovornima Marina Novaković Matanić, predsjednica Udruge za zaštitu potrošača Korana. Dodaje da eventualni radni sastanak dolazi u obzir tek nakon što im iz tvrtke Vodovod i kanalizacija dostave sve navedene informacije u pisanom obliku.

I građevinac Davor Petračić inzistira da gradska uprava odgovorima na deset pitanja objavi zašto nije zaštitila privatne instalacije u tom poslu, ali i na koji će način kompenzirati štete građanima zbog pojačane potrošnje vode s obzirom na dugotrajno ispiranje vlastitih začepljenih instalacija.
Ključne riječi
Vodovod i kanalizacija Karlovac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!