Vodovod ispirao mrežu pa oštetio privatne instalacije Karlovčana

Velik broj Karlovčana prijavio je ovih dana oštećenje internih vodovodnih instalacija nakon što je gradska tvrtka Vodovod i kanalizacija odradila proces ispiranja vodovodne mreže na području Novog Centra. Za pomoć su se obratili i karlovačkoj Udruzi za zaštitu potrošača Korana, koja je dopisom upućenim elektroničkim putem od tvrtke bez odugovlačenja zatražila da pomogne građanima u rješavanju problema.

Iz Udruge kažu da ih je ViK nakon toga tražio dostavu dopisa isključivo putem pošte ili fizičkim urudžbiranjem, a oni takvo postupanje u ovoj situaciji smatraju kupovanjem vremena, što je neprihvatljivo s obzirom na ozbiljnost i hitnost problema s kojima se građani trenutačno suočavaju. Naime, tijekom ispiranja vodovodne mreže talog nalik mulju ušao je u interne instalacije korisnika i zaštopao ih, a u nekim je slučajevima došlo i do napuknuća zbog čega i nakon odrađenog ispiranja brojni korisnici imaju zamućenu vodu umjesto čiste pitke vode koju im je ViK dužan osigurati.

– Zahtijevamo da se dopis Udruge za zaštitu potrošača Korana, dostavljen elektroničkom poštom, smatra uredno zaprimljenim danom primitka e-maila i da se po istome odmah započne postupati, neovisno o eventualnoj naknadnoj dostavi u fizičkom obliku. Tražimo da se građanima omogući prijava štete putem e-maila, bez dodatnih administrativnih uvjeta, troškova i osobnih dolazaka, te da se javno i nedvosmisleno objavi procedura prijave štete, uključujući rokove postupanja i način odlučivanja o naknadi. Inzistiramo na tome da se dostavi pisano i detaljno izvješće o korištenoj metodi ispiranja vodovodne mreže, provedenim kontrolama tijekom zahvata, razlozima ulaska taloga u interne instalacije korisnika, poduzetim i planiranim korektivnim mjerama, da se jasno očituje odgovornost za nastalu materijalnu štetu na internim instalacijama i kućanskim uređajima korisnika i da se osigura pitka voda u svim situacijama u kojima voda iz sustava nije sigurna za piće i kuhanje, a ne samo u trajanju od eventualno dva sata jer ljudi koji rade dolaze i u kasnijim satima – navodi u dopisu odgovornima Marina Novaković Matanić, predsjednica Udruge za zaštitu potrošača Korana. Dodaje da eventualni radni sastanak dolazi u obzir tek nakon što im iz tvrtke Vodovod i kanalizacija dostave sve navedene informacije u pisanom obliku.

I građevinac Davor Petračić inzistira da gradska uprava odgovorima na deset pitanja objavi zašto nije zaštitila privatne instalacije u tom poslu, ali i na koji će način kompenzirati štete građanima zbog pojačane potrošnje vode s obzirom na dugotrajno ispiranje vlastitih začepljenih instalacija.