Čistio kuću koju je naslijedio pa pozvao policiju kada je ovo pronašao: 'Nemojte to dirati'

Građanin s područja Orahovice jučer je prilikom čišćenja naslijeđene kuće pronašao oružje i streljivo pa je odmah nazvao policiju. Oni su mu rekli da ne dira oružje te su izašli na mjesto događaja i na siguran način preuzeli pronađeno oružje i streljivo. U kući je pronađena poluautomatska puška tzv. „papovka“, kubura ručne izrade te 30 komada streljiva različitog kalibra.



Policija je još jednom pozvala građane koji u svojim domovima pronađu, posjeduju ili skrivaju ilegalno oružje ili eksplozivna sredstva da bez odgode nazovu broj 192 i time učine prvi korak prema dragovoljnoj predaji bez sankcija. Dragovoljna predaja odnosi se na predaju zabranjenog i dozvoljenog oružja bez vremenskog ograničenja.

- Podsjećamo građane da oružje i eksplozivna sredstva ne donose samostalno u policijske postaje, već da pozovu policiju na broj 192, nakon čega će policijski službenici doći na dogovorenu adresu i na siguran način preuzeti opasna sredstva. Odgovornim postupanjem svakog pojedinca doprinosimo većoj sigurnosti naše zajednice - kažu u PU virovitičko-podravskoj.