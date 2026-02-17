Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POLICIJA PONOVNO APELIRA

Čistio kuću koju je naslijedio pa pozvao policiju kada je ovo pronašao: 'Nemojte to dirati'

Požar u kući u Varaždinu
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/2
Autor
Karolina Lubina
17.02.2026.
u 08:21

Policija je još jednom pozvala građane koji u svojim domovima pronađu, posjeduju ili skrivaju ilegalno oružje ili eksplozivna sredstva da bez odgode nazovu broj 192 i time učine prvi korak prema dragovoljnoj predaji bez sankcija

Građanin s područja Orahovice jučer je prilikom čišćenja naslijeđene kuće pronašao oružje i streljivo pa je odmah nazvao policiju. Oni su mu rekli da ne dira oružje te su izašli na mjesto događaja i na siguran način preuzeli pronađeno oružje i streljivo. U kući je pronađena poluautomatska puška tzv. „papovka“, kubura ručne izrade te 30 komada streljiva različitog kalibra. 
 
Policija je još jednom pozvala građane koji u svojim domovima pronađu, posjeduju ili skrivaju ilegalno oružje ili eksplozivna sredstva da bez odgode nazovu broj 192 i time učine prvi korak prema dragovoljnoj predaji bez sankcija. Dragovoljna predaja odnosi se na predaju zabranjenog i dozvoljenog oružja bez vremenskog ograničenja.

- Podsjećamo građane da oružje i eksplozivna sredstva ne donose samostalno u policijske postaje, već da pozovu policiju na broj 192, nakon čega će policijski službenici doći na dogovorenu adresu i na siguran način preuzeti opasna sredstva. Odgovornim postupanjem svakog pojedinca doprinosimo većoj sigurnosti naše zajednice - kažu u PU virovitičko-podravskoj. 

Foto: PU virovitičko-podravska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!