TRAGIČAN KRAJ POTRAGE

Strava u Zagrebu: Pronađeno tijelo nestale Đurđice. Ubio je suprug pa presudio i sebi

Đurđica Alidini
Foto: Boris Scitar/PIXSELL, nestali.gov.hr
VL
Autor
Vecernji.hr
23.10.2025.
u 10:13

Prilikom pretrage stana policija je našla papirić s natuknicama na kojem je navedeno i selo na području Strmeca Odranskog

Đurđica Alidini (43), za kojom se tragalo, pronađena je mrtva, doznaje Jutarnji.hr. U sklopu potrage za ženom, policija je stigla u stan u zagrebačkom Vrapču u kojem je živjela s obitelji. Tamo ih je dočekao šokantan prizor. Naime, pronašli su tijelo njezina supruga Senada (41) koji si je nožem nanio smrtonosne ozljede.

Prilikom pretrage stana policija je našla papirić s natuknicama na kojem je navedeno i selo na području Strmeca Odranskog. Na tu su lokaciju upućene patrole s potražnim psima. Beživotno tijelo žene pronađeno je, doznaje Jutarnji list, odbačeno u šikari i pokriveno lišćem. Prema neslužbenim informacijama, žena je udavljena u stanu te je njezino tijelo prevezeno. 

Oba tijela prevezena su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Policija provodi kriminalističko istraživanje.
Ključne riječi
ubojstvo Đurđica Alidini

Komentara 13

SV
Svastacuje
11:38 23.10.2025.

Mrzitelji zašto vrijeđate crkvu i katolike... Mrzite i u svemu vidite crkvu kao izvor zla Žalosno

PN
pošteni_načelnik
11:26 23.10.2025.

Obratite se na pravu adresu - roditeljima od gospodina Senada.

TI
Tinček
11:57 23.10.2025.

Na žalost, manijacima ne možeš ništa. Što ćeš sa zakonom kada tip ubije i sebe.

Kupnja