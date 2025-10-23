Strava u Zagrebu: Pronađeno tijelo nestale Đurđice. Ubio je suprug pa presudio i sebi

Đurđica Alidini (43), za kojom se tragalo, pronađena je mrtva, doznaje Jutarnji.hr. U sklopu potrage za ženom, policija je stigla u stan u zagrebačkom Vrapču u kojem je živjela s obitelji. Tamo ih je dočekao šokantan prizor. Naime, pronašli su tijelo njezina supruga Senada (41) koji si je nožem nanio smrtonosne ozljede.

Prilikom pretrage stana policija je našla papirić s natuknicama na kojem je navedeno i selo na području Strmeca Odranskog. Na tu su lokaciju upućene patrole s potražnim psima. Beživotno tijelo žene pronađeno je, doznaje Jutarnji list, odbačeno u šikari i pokriveno lišćem. Prema neslužbenim informacijama, žena je udavljena u stanu te je njezino tijelo prevezeno.

Oba tijela prevezena su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Policija provodi kriminalističko istraživanje.