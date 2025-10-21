Naši Portali
Nastavljeno suđenje Dahbiji Benkired

Horor u Parizu: Ubila djevojčicu pa s njezinim tijelom u kutiji lutala gradom i jela u restoranu

Francuska policija
Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
21.10.2025.
u 13:50

Istraga je utvrdila da je Dahbia Benkired djevojčicu ugušila ljepljivom trakom između 15 i 16:30 sati u stanu svoje sestre u 19. pariškom okrugu

Danas je na pariškom sudu porote nastavljeno suđenje Dahbiji Benkired, optuženoj za brutalno ubojstvo 12-godišnje Lole koje je šokiralo Francusku u listopadu 2022. godine. Tijekom ročišta sud je rekonstruirao zastrašujuće sate nakon zločina, vrijeme koje je optužena provela lutajući Parizom, večerajući i razgovarajući s poznanicima, dok je u plastičnoj kutiji koju je vukla sa sobom bilo tijelo ubijene djevojčice. 

Kako piše francuski portal  Brut Media, prema svjedočenju Rachida N., koji je te večeri večerao s optuženom u restoranu brze hrane u pariškom predgrađu Asnières, Dahbia je izgledala potpuno mirno. „Bila je nasmijana, gladna, činilo se da je sve u redu“, rekao je svjedok pred sudom. Kasnije se ispostavilo da je upravo tada uz sebe imala kutiju u kojoj je bilo tijelo male Lole.

Istraga je utvrdila da je Dahbia Benkired djevojčicu ugušila ljepljivom trakom između 15 i 16:30 sati u stanu svoje sestre u 19. pariškom okrugu. Nakon toga je tijelo stavila u veliku crnu plastičnu kutiju s crvenim ručkama i kotačićima, upravo onu koju je sud danas iznio u sudnicu. Predsjednik suda nije mogao sakriti zaprepaštenje: „Teško je zamisliti da je tijelo djeteta moglo stati unutra“, rekao je.

Nakon zločina, Dahbia je lutala ulicama i pokušavala nagovoriti prolaznike da je prevezu do predgrađa. Jedan od njih, muškarac po imenu Carime, pristao je pogledati što se nalazi u kutiji. „Osjetio sam jak miris izbjeljivača i vidio tragove krvi. Pomislio sam da je luda i odmah otišao“, rekao je svjedok. Optužena je zatim otišla kupiti kroasane, kao da se ništa nije dogodilo.

Kasnije je otišla kod poznanika Rachida, istuširala se i oprala odjeću. Nakon večere, odlučila se vratiti sestri. Kada je sestra otvorila kutiju i ugledala tijelo, počela je vrištati. Policija je brzo stigla, ali Dahbia je pobjegla i skrivala se kod drugog prijatelja, gdje je uhićena sljedećeg jutra.

