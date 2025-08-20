Strašna nesreća u Zagrebu, dijeli se video po mrežama: Mladić (19) sletio s ceste, udario u drvo, auto se zapalio

Teška prometna nesreća dogodila se sinoć u zagrebačkom naselju Špansko gdje je jedan mladić Audijem sletio s ceste nakon čega se automobil zapalilo. Snimka vozila dijeli se društvenim mrežama, a na TikToku je objavljen video na kojem se vide tragovi nesreće. Nakon što je udario u stablo, dijelovi automobila razletjeli su se na sve strane, a iz vozila je čak ispao i motor. Audi je vozio 19-godišnjak, odnosno mladić rođen 2006. godine.

– Sinoć oko 23.35 sati na križanju Zagrebačke avenije i Zagrebačke ceste mladić (2006. godište) upravljao je osobnim autom marke Audi. Dolaskom do križanja naletio je na rubni kamen, sletio s ceste, udario u drvo i zapalio se. Izašao je iz vozila, prevezen je u KB Sveti duh gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen – rekli su nam iz Policijske uprave zagrebačke.



Jedan očevidac za 24 sata ispričao je kako je mladića iz automobila spasio jedan drugi mladić koji je dotrčao iz obližnjeg skate parka te ga je izvukao iz vozila nakon čega je automobil planuo. Brzo su stigli hitna pomoć, policija i vatrogasci te je požar ugašen za desetak minuta.