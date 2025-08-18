Naši Portali
POKRENULI NAFTNI ALARM

Mega lančani sudar u Austriji: Duga šipka probila gorivo, u kaosu se sudarilo više od 30 vozila

Vatrogasna jedinica Nestelbach kod Graza
Autor
Lina Šantak
18.08.2025.
u 23:26

Deset osoba je prevezeno u bolnice, dok su dvije osobe još uvijek na liječenju, ali su izvan životne opasnosti.

Nakon teške prometne nesreće koja se u nedjelju dogodila na južnoj autocesti (A2) u blizini mjesta Laßnitzhöhe, pokraj Graza, austrijska policija je u ponedjeljak popodne objavila detalje o uzrocima i posljedicama incidenta. U lančanom sudaru sudjelovala su ukupno 33 vozila, a 29 osoba je ozlijeđeno, većinom lakše, piše Fenix Magazin.

Nesreću uzrokovala željezna šipka

Prema policijskom izvješću, nesreću je izazvalo veliko izlijevanje dizela na cestu, koje je uslijedilo nakon što se oko 30 centimetara duga željezna šipka zabila u podvozje kamiona. Šipka je probila spremnik goriva, iz kojeg se izlilo najmanje 150 litara dizela, koji se potom proširio preko više traka. Zbog toga je pokrenut tzv. "naftni alarm".

Vozač kamiona (43), koji je prevozio voće i meso, odmah je zaustavio vozilo i pokušao upozoriti druge vozače. Istovremeno je vozačica jednog osobnog automobila kontaktirala hitne službe. No, sklizak kolnik bio je koban – došlo je do velikog lančanog sudara.

Među ozlijeđenima je i 18-godišnja djevojka iz jugoistočne Štajerske, koja je helikopterom “Christophorus 12” prebačena u bolnicu LKH Graz. Srećom, prošla je samo s lakšim ozljedama i ubrzo je puštena kući. Deset osoba je prevezeno u bolnice, dok su dvije osobe još uvijek na liječenju, ali su izvan životne opasnosti.

Minimalna šteta na cesti, ali potrebna sanacija

Unatoč višesatnoj blokadi prometa, kolnik nije znatno oštećen, prema prvim procjenama tvrtke ASFINAG. Ležeće zaštitne ograde pretrpjele su manju štetu, no bit će potrebna dodatna čišćenja i popravci, posebno radi kontaminacije vode dizelom.

U akciji čišćenja sudjelovalo je šest vatrogasnih jedinica, s oko 90 vatrogasaca, a korišteno je 800 kilograma apsorpcijskog materijala za sanaciju izlivenog goriva. Na terenu su bili i prometni stručnjaci, djelatnici ASFINAG-a i održavanja autoceste.

Zbog nesreće je promet na autocesti bio potpuno zaustavljen na više sati. Vikend gužve dodatno su pogoršale situaciju, stvarajući kilometarske kolone. Vlasti su pozvale vozače na obilazak preko A9, S35 i S6, dok je prvi trak ponovno otvoren tek oko 23 sata.

ID
Ivo_didin
23:59 18.08.2025.

"Duga šipka probila gorivo.. " Kako se probija gorivo? Čita li na ovom portalu itko ono što napiše prije nego objavi?

