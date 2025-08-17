Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
FRONTALNI SUDAR?

Teška prometna nesreća kod Oroslavja: Dignut i helikopter, ozlijeđene dvije osobe

Policija zaustavlja Krapinsko-zagorska županija
VL
Autor
Večernji.hr
17.08.2025.
u 18:49

Dionica ceste na kojoj se dogodila nesreća je zatvorena

Krapinsko-zagorska policija izvijestila je o teškoj nesreći koja se danas oko 15 sati dogodila u Mokricama, naselju na području Grada Oroslavja. U nesreći su sudjelovala dva vozila, a ozlijeđene su dvije osobe. Intervenirao je i helikopter hitne medicinske pomoći. Dionica ceste na kojoj se dogodila nesreća je zatvorena.

Informacije o nesreći pojavile su se i na društvenim mrežama. Netko je fotografiju poslao administratorima Facebook stranice Policija zaustavlja - Krapinsko zagorska županija, uz napomenu da je riječ o frontalnom sudaru. 

Do još jedne nesreće došlo je na području Brodsko-posavske županije. U mjestu Bicko Selo, općina Donji Andrijevci, došlo je do slijetanja osobnog automobila s kolnika, kojom prilikom je jedna starija muška osoba ozlijeđena, te je po timu Hitne medicinske sluzbe prevezena u Opću bolnicu u Slavonski Brod na daljnje ukazivanje pomoći. Policijski službenici poduzimaju daljnje mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti nastanka nesreće.

Ključne riječi
Oroslavje prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još