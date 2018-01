Stotine SMS-ova i 250 poziva. Sud: To nije nametljivo ponašanje

– Dobar dan. Zovem vas iz tvrtke Eos Matrix jer ste nam dužni 932 kune. Gdje se vi sada nalazite? Kada i kako mislite podmiriti dug?

Te rečenice ili njima slične od rujna 2016. Miroslav Š. čuo je više puta dnevno. Ljudi zaposleni u Eos Matrixu, agenciji za naplatu potraživanja, Miroslava Š. zvali su, tvrdio je on, od jutra do mraka, subotom i nedjeljom. Izbrojio je da je takvih poziva bilo 250. Zvali su ga s različitih telefonskih brojeva, a osim što su ga neprestano nazivali, slali su mu i SMS poruke od kojih su neke, tvrdio je Miroslav Š., bile i prijetećeg sadržaja. Uz pozive i poruke slali su mu i opomene zbog duga koji, tvrdi Miroslav Š., ne postoji. Odnosno on je bio dužan Hrvatskoj pošti oko 500 kuna za usluge EvoTV-a, a Hrvatska pošta dug je prodala Eos Matrixu o čemu je izvijestila Miroslava Š.

Odbačena prijava

I tada je počeo njegov svakodnevni pakao koji traje više od godinu i pol. Kada više nije mogao izdržati teror kojem je svakodnevno bio izložen, Miroslav Š. je Eos Matrix i Barbaru Cerinski, direktoricu tvrtke, kazneno prijavio za nametljivo ponašanje. Njegovu prijavu ODO Zagreb odbacio je 30. listopada 2017., nakon čega je Miroslav Š. odlučio sam preuzeti kazneni progon te je zatražio da se protiv tvrtke i odgovorne osobe pokrene istraga. U obavijesnom razgovoru koji je s Miroslavom Š. obavila policija, on je ispričao što mu se događalo.

– Imam više od 250 poziva koje mi je uputio Eos Matrix. Osim poziva, slali su mi i SMS poruke. I to uvijek s različitih brojeva telefona. Uvijek me je zvala ista osoba koja mi je govorila da sam ja njima dužan i da im se javim radi dogovora. Zvali su me svakih pet-šest dana, a slali su mi po dvije do tri poruke mjesečno – kazao je Miroslav Š.

S policajcima je razgovarala i Barbara Cerinski, direktorica Eos Matrixa.

– Eos Matrix je tvrtka koja se bavi otkupom i naplatom potraživanja te restrukturiranjem dugova. Miroslava Š. ne poznajem. Radimo po principu “diallinga” koji vrti brojeve koji se tog dana moraju obraditi. Tako nazivamo dužnike s kojima se pokušava dogovoriti način otplate duga. Ne određujem koga će se zvati. To uvijek rade drugi zaposlenici koji šalju i SMS poruke kojima se dužnika podsjeća na dug. Ostavi se i kontakt agenta radi dogovora o otplati duga – kazala je Barbara Cerinski.

Nema obilježja djela

Nakon što je proučio spis, sudac istrage zahtjev Miroslava Š. za pokretanje istrage odbacio je kao neosnovan uz obrazloženje da u navedenom ponašanju Eos Matrixa nema obilježja nametljivog ponašanja.

– Nametljivo ponašanje čini onaj tko je ustrajan i tko kroz dulje vrijeme prati drugu osobu ili s njom uspostavlja ili nastoji uspostaviti neželjeni kontakt ili je na drugi način zastrašuje i time kod nje izaziva tjeskobu ili strah za vlastitu sigurnost ili sigurnost njoj bliskih osoba. Kako se o tome ne radi u konkretnom slučaju, smatram da nema elemenata kaznenog djela nametljivog ponašanja – naveo je sudac u obrazloženju.

S tim obrazloženjem ne slaže se Marina Tolj, braniteljica Miroslava Š., koja je najavila žalbu prvo na ovu odluku, a razmišlja i o podnošenju ustavne tužbe.

– Sud smatra da sve to nije trajalo dovoljno dugotrajno, što nije točno ako vas netko u kratkom roku zove 250 puta. Osim toga, ovdje se radi o nepostojećem dugu jer je došlo do privremenog raskida ugovora zbog čega smo tužili za naknadu štete i u prvom stupnju dobili. Vidjet ćemo što će dalje biti – kazala je Marina Tolj.

Za nametljivo ponašanje predviđena je kazna od jedne do tri godine zatvora, a do sada su zbog toga uglavnom prijavljivane privatne osobe.