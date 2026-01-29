Povijesni rekord Beča: Preko 20 milijuna noćenja 2025.

Austrijski glavni grad, Beč 2025. godine zapljusnuo je val turista: domaćih i stranih. I to ne samo za Božić i Novu godinu, nego tijekom cijele godine. O “novom rekordu” noćenja prošle godine zabilježenom u Beču i rezultatima bečkog turističkog sektora koji su 2025. ušli u gradsku povijest, izvještavaju u četvrtak gotovo svi austrijski mediji. Uz isticanje impozantnih brojki o preko 20 milijuna (20,65) ostvarenih turističkih noćenja prošle godine i ostvarenom prihodu od turizma, od čak 1,3 milijarde eura. I napomenu da su to dosad najviše brojke, od početka vođenja evidencije. Statistike pokazuju da je Beč prošle godine posjetilo 8,57 milijuna turista, što je porast od 5 posto u odnosu 2024. godinu. Prihodi od noćenja odnosno smještaja također su dosegli rekordnih 1.254 milijarde eura, i to od lani od siječnja do studenoga. Samo u mjesecu studenom, zabilježen je porast prihoda od 10 posto.

Vijećnica Grada Beča nadležna za gospodarstvo, socijaldemokratkinja (SPÖ) Barbara Novak oduševljena je ostvarenim brojkama : “Od srca zahvaljujem tvrtkama u našem turističkom sektoru i njihovim zaposlenicima - oni su omogućili ovaj uspjeh, unatoč brojnim izazovima”, rekla je Novak. Podaci o prihodima u prosincu još nisu objavljeni. Očekuje se da će u svakom slučaju, pasti prošlogodišnji rekord od 1,4 milijarde eura. U to su uvjereni ne samo gospodarski i turistički stručnjaci nego i “obični” austrijski građani, koji su prošle godine osobno osjetili da je Beč apsolutno preplavljen turistima. Posebno u vrijeme Adventa te Božićnih i Novogodišnjih blagdana, kada je za kretanje gradom bilo potrebno mnogo strpljenja i dobri živci. Međutim, to je Bečanima svejedno kako je pokazalo ispitivanje javnog mnijenja Instituta “Manova”, koje je pokazalo da čak devet, od deset anketiranih Bečana pozitivno gleda na turizam.

U jesen 2025. godine austrijski Institut za gospodarska istraživanja WIFO i Državni zavod za statistiku Statistik Austria predstavili satelitski izračun o turističkim postignućima (analizu rashoda i učinaka stvaranja vrijednosti), za devet austrijskih saveznih pokrajina. Prema tom izračunu, godišnja vrijednost stvorena u turizmu u Beču iznosila je 5,3 milijardi eura, što je udio od 18 posto u cijeloj zemlji. S rashodima od 6,82 milijarde eura, grad i pokrajina Beč je druga austrijska savezna pokrajina s najjačom turističkom industrijom u Austriji, odmah nakon pokrajine Tirol. Oko 83 posto noćenja u Beču, otpada na strane goste. U “top” pet zemalja iz kojih dolazi najviše gostiju u Austriju su Njemačka , SAD, Italija, Velika Britanija i Španjolska. Podaci pokazuju da prostor za poboljšanje u privlačenju stranih turista posebno postoji kod posjetitelja iz Azije. Noćenja gostiju iz Azije su 2025. i dalje bila znatno niža nego od razine prije pandemije corona virusa. Bečka turistička zajednica također prepoznaje potrebu poboljšanja zračnih veza iz Kine i Japana. U svakom slučaju, Beč je pun nade i optimizma ušao i u (n)ovu godinu.

Vrhunski događaji, poput Eurosonga i koncerata više europskih i svjetskih glazbenih zvijezda u austrijskom glavnom gradu već sada osiguravaju visoke postotke rezervacija za boravak 2026. u Beču. Uz to, ne smije se zaboraviti i na činjenicu da je Beč i grad kongresnog turizma. Ove godine održati će se u austrijskoj metropoli četiri kongresa s više od 10.000 sudionika i gotovo 50 velikih konferencija s više od tisuću sudionika. Kako je rekao Norbert Kettner, glavni direktor Bečke turističke agencije, Beč se je već prijavio i za domaćinstvo 290 raznih sastanaka koji bi se trebali održati do 2038. godine. Iz svega iznesenog očito je da je Beč postao magnet koji privlači godišnje na milijune stranih i domaćih turista. Tu dinamiku prati i porast hotelskih kapaciteta. Prošle je godine turistima u ukupno 450 bečkih hotela na raspolaganju stajalo 84.600 kreveta u 42.400 soba, što je tri posto više nego 2024. Beč je i u kategoriji ponude luksuznog smještaja također ostao “top” destinacija: Oko 60 posto su hoteli s 4 ili 5 zvjezdica. Glasnogovornik za turizam iz stranke Neos Markus Orning je rekao kako Beč ne smije zaspati na lovorikama iz 2025. godine, jer mora ostati i u budućnosti “jedna od prvih adresa za goste iz cijelog svijeta”.