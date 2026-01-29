Visoke kazne u Austriji: Njemački parkirni disk ne vrijedi

Mnogi vozači iz Njemačke polaze od pretpostavke da njihov plavi parkirni disk vrijedi i u Austriji. No ta je pretpostavka pogrešna i može dovesti do visokih novčanih kazni, u pojedinim slučajevima i do nekoliko stotina eura. Posebno tijekom skijaške sezone, kada velik broj putnika automobilima dolazi u alpska odredišta, dolazi do čestih problema. Razlog su specifični austrijski propisi o parkiranju, prema kojima njemački parkirni disk ne ispunjava zakonske uvjete i smatra se nevažećim. Austrijski parkirni disk dio je Uredbe o nadzoru kratkotrajnih parkirnih zona (Kurzparkzonen-Überwachungsverordnung). Služi kao dokaz vremena dolaska vozila u zonu s ograničenim parkiranjem, ali se temelji na drukčijoj vremenskoj logici nego u Njemačkoj. Dok se u Njemačkoj vrijeme dolaska zaokružuje na sljedećih pola sata, u Austriji se zaokružuje na sljedećih 15 minuta. Tako vozač koji parkira u 13:37 sati mora postaviti parkirni disk na 13:45. Njemački parkirni disk s podjelom na pola sata zbog toga se u Austriji smatra nevažećim, piše Fenix Magazin.

U Austriji su dopušteni isključivo analogni parkirni diskovi s jasno označenim četvrt-satnim podjelama i dobro vidljivom kazaljkom. Službeni uzorak predviđa bijelu podlogu, dok je kazaljka najčešće crne boje radi boljeg kontrasta, iako su dopuštene i druge boje. Elektronički parkirni diskovi, međutim, nisu dopušteni jer važeći propisi ne predviđaju digitalni prikaz vremena. U zimskim turističkim središtima poput Innsbrucka, Kitzbühela ili Zella am See nadležne službe redovito provode kontrole kako bi utvrdile ispunjavaju li parkirni diskovi nacionalne propise. Parkiranje s njemačkim ili elektroničkim parkirnim diskom smatra se prekršajem.

Za parkiranje bez važećeg parkirnog diska ili s pogrešno postavljenim vremenom općine izdaju novčane kazne na licu mjesta u iznosu od 30 do 50 eura. Ako se kazna ne plati ili se prekršaj ponovi, može uslijediti upravni prekršajni postupak, pri čemu kazne mogu dosegnuti i do 726 eura. Za usporedbu, u Njemačkoj kazna za parkiranje bez parkirnog diska ili s pogrešno postavljenim diskom iznosi između 20 i 40 eura, ovisno o trajanju prekršaja. Vozačima koji putuju u Austriju stoga se savjetuje da se unaprijed informiraju o lokalnim pravilima kako bi izbjegli nepotrebne troškove.