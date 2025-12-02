Trumpov čovjek Witkoff kod Putina, SAD se optimistično nada skorom kraju rata

Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i predsjednikov zet Jared Kushner stigli su u utorak u Moskvu kako bi se sastali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i razgovarali o kraju najkrvavijeg europskog sukoba od Drugog svjetskog rata. Rat u Ukrajini uskoro će imati jednako trajanje kao i Drugi svjetski rat (barem za Moskvu), a s neusporedivo manjim uspjehom za Rusiju. Trump od povratka u Bijelu kuću ponavlja da želi kraj rata u Ukrajini, no njegovi dosadašnji napori, uključujući sastanak s Putinom na Aljasci, dosad nisu urodili plodom. Prošli tjedan procurio je američki nacrt mirovnog plana od 28 točaka za koji ukrajinski i europski dužnosnici smatraju da previše popušta Moskvi. Rusija traži odustajanje Ukrajine od članstva u NATO-u, zadržavanje ruske kontrole nad petinom ukrajinskog teritorija te ograničenja za ukrajinsku vojsku. Europske države dale su svoj protuprijedlog za mir na razgovorima u Ženevi, a SAD i Ukrajina objavili su da su stvorili "ažuriran i prerađen mirovni okvir" za kraj rata. Američka delegacija s Putinom se trebala sastati poslije 17 sati po moskovskom vremenu, a pri zaključenju ovog teksta još nisu bili poznati rezultati sastanka.

Prema američkim izvorima uoči početka sastanka očekivalo se da će Steve Witkoff i Jared Kushner nastojati raditi na tome da ruski vođa, koji je započeo rat invazijom na susjednu zemlju, pristane na njegov završetak. A dan prije sličan su pritisak, ako ne i veći, primijenili prema ukrajinskoj delegaciji. Očekivalo se da će u sklopu tih pregovora razgovarati s Putinom o dogovorima postignutim između Washingtona i Kijeva. Trumpovi najnoviji napori u vezi s Ukrajinom, s izravnim susretima koje su predvodili Witkoff, Kushner, ministar vojske Dan Driscoll i državni tajnik Marco Rubio, naglašavaju njegov nekonvencionalan pristup diplomaciji budući da se tijekom svog drugog mandata okrenuo uskom krugu poslovnih suradnika i pouzdanih saveznika kako bi pokušao riješiti neke od najtežih svjetskih sukoba. Nakon što su uspjeli postići kakav-takav mir između Izraela i Hamasa, Trump si je zacrtao da 'riješi' i problem Ukrajine. Witkoffov topao odnos s Moskvom izazvao je zabrinutost kod nekih saveznika, posebno s obzirom na Witkoffovu povijest interakcije s visokim ruskim dužnosnicima bez prisutnosti iskusnih diplomata, a katkad čak i američkih zapisničara.

U pozivu sredinom listopada, čiju je audiosnimku preslušao i transkribirao Bloomberg, Witkoff je savjetovao glavnog ruskog savjetnika za vanjsku politiku Jurija Ušakova o tome kako bi Putin trebao pristupiti razgovoru s Trumpom – razgovoru koji se održao samo dan prije nego što se Trump sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Na pitanje što Trump očekuje od nadolazećeg sastanka u Moskvi, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt opisala je administraciju kao 'vrlo optimističnu'.

– Stavili smo točke na papir, a one su uvelike dorađene. Ali što se tiče detalja, prepustit ću pregovaračima da pregovaraju. Ipak osjećamo se prilično dobro i nadamo se da će se ovom ratu konačno doći kraj – rekla je tijekom brifinga za novinare. Putin ponavlja da je spreman za mirovne pregovore, no i da će Rusija nastaviti vojno napredovanje ako Ukrajina odbije sporazum. Rusija trenutačno okupira više od 19 posto ukrajinskog teritorija, jedan posto više nego prije dvije godine. No prema ukrajinskim izvorima, Rusija je 2025. napredovala najbrže od 2022. iako sankcije prema ruskim naftnim divovima počinju pokazivati rezultate. Smanjili su se njihovi prihodi kojima se uvelike financirao rat. Samo nekoliko sati prije ključnih pregovora SAD-a i Rusije u Moskvi, Kremlj je ponovio svoj stav da svaki mirovni sporazum o Ukrajini mora riješiti ono što opisuje kao 'početne uzroke' ili 'temeljne razloge' za invaziju – što je drugi naziv za dugogodišnji popis zahtjeva koji uključuje zaustavljanje širenja NATO-a, priznavanje ruske kontrole nad okupiranim ukrajinskim regijama i efektivni kraj Ukrajine kao suverene države. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov pohvalio je uoči samog sastanka posredničke napore Trumpove administracije kao 'vrlo učinkovite'. 'Trumpov plan je vrlo dobra osnova za mirovno rješenje i nadamo se da se možemo pridržavati te osnove', rekao je Peskov, prenosi novinska agencija TASS. No naglasio je da će Moskva pristati na mir samo ako osigura ciljeve svog rata u Ukrajini, koji naziva 'specijalnom vojnom operacijom': 'Moramo postići svoje ciljeve i moramo ukloniti početne uzroke vojne operacije koju smo pokrenuli.'

'Želimo mir', dodao je Peskov, 'Zašto odmah ne sklopimo mirovni sporazum? Vrlo je teško. Postojali su temeljni razlozi za odluku našeg predsjednika o pokretanju specijalne vojne operacije. I prvo moramo postići sporazum koji će se baviti tim temeljnim razlozima.' Analitičari ističu da su se u dosadašnjim pregovorima pokazala dva ključna problematična pitanja: težnja Ukrajine da se pridruži NATO-u i ruski zahtjevi za predaju teritorija u regiji Donbasa, koji je anektirala, ali još nije osvojila. Točni detalji o tome što su Witkoff i Kushner u utorak ponudili Kremlju nisu javno objavljeni. No poznato je da su potencijalna zaobilazna rješenja koja bi učinkovito blokirala ukrajinsko članstvo u NATO-u i ponudila Rusiji teritorijalne dobitke razmatrana i s ukrajinskim pregovaračima. Veliko je pitanje hoće li Putin, koji je do sada odbijao odustati od svojih maksimalističkih zahtjeva, ono što se nudi smatrati pobjedom koja ispunjava njegove vojne i političke ciljeve ili će odlučiti nastaviti dalje.