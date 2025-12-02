Naši Portali
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Putin uoči sastanka s Trumpovim izaslanikom: 'Ako Europa želi ratovati, sad smo spremni!'

Autori: Hina, Eva Berišić, Šimun Ilić
02.12.2025.
u 17:12

Steve Witkoff, specijalni izaslanik američkog predsjednika sletio je u Moskvu. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nalazi se u Dublinu, gdje se sastao sa irskim premijerom Micheálom Martinom

  • Steve Witkoff stigao je u Moskvu zbog razgovora s Putinom o završetku rata 
  • Putin ga dočekao s vojskom
  • Zelenski optimističan glede novih prijedloga mirovnog sporazuma 

17:11 Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovno je otvorio vatru prema europskim državnicima, optužujući ih da pokušavaju potkopati mirovnu inicijativu koju su izradile Sjedinjene Države. Prema njegovim riječima, europski partneri postavljaju „iznošenjem zahtjeva koji su za Rusiju potpuno neprihvatljivi”.

Izjavu je dao uoči razgovora s posebnim američkim izaslanikom Steveom Witkoffom, poručivši kako europske potporne zemlje Ukrajine djeluju „na strani rata”. Dodao je i da su „Oni sami odbili su mirovne pregovore i sada se upliću u poteze predsjednika Trumpa”.

Putin nije ulazio u detalje, no jasno je aludirao na izmjene u mirovnom prijedlogu američkog predsjednika Donalda Trumpa, sastavljenom u 28 točaka. Plan je Washington objavio prošlog mjeseca, ali Kijev i ključne europske prijestolnice odbili su ga u izvornom obliku. Nakon sastanka ukrajinskog i američkog izaslanstva prošlog tjedna, nacrt je navodno dorađen kako bi se približio stavovima Ukrajine.

U utorak navečer ruski državni radio javio je kako se Putin uputio prema Kremlju na susret s Witkoffom te Jaredom Kushnerom. Prema informacijama CNN-a, američko je izaslanstvo u Kremlju čekalo predsjednika, dok je on nekoliko kilometara dalje sudjelovao na investicijskom forumu u Moskvi.

16:45 Kako prenosi ruski Kommersant, nakon ovog sastanka specijalni izaslanik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner otputovat će u neku od europskih zemalja kako bi obavili sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. 

16:33 Još se nije dogodio službeni sastanak Witkoffa i Putina. Putin je ranije držao govor na investicijskom forumu o inflaciji i ruskom bankarskom sektoru, a novinarima je nakon toga rekao da Europa nema mirnodopski plan te da svojim zahtjevima za okončanje rata stvara prepreke rješenju sukoba. "Rusija nema namjeru ratovati sa Europom, ali ako Europa želi ratovati s nama, sad smo spremni!" dodao je. Europski partneri Kijeva i dalje inzistiraju na mjestu za pregovaračkim stolom i snažnim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, prenio je BBC.

16:23 Jedan od sudionika novih pregovora američkih i ruskih dužnosnika Kirill Dmitriev koji je upravo sa Witkoffom u Moskvi objavio je danas AI video na X-u kojim prikazuje koncept podvodnog tunela il mosta između Rusije i Aljaske uz natpis #putintrumptunnel. Kirill Dmitriev se inače obrazovao na američkom Stanfordu i Harvard Business School. Direktor je ruskog državnog investicijskog fonda i neslužbeni sudionik pregovora Washingtona i Moskve tijekom rata u Ukrajini.

15:57 Upravo je završen sastanak Zelenskog i irskog premijera Martina. Micheál Martin osudio je Putinovu potpunu ravnodušnost prema međunarodnom pravu i poručio da mu se ne smije dopustiti da uspije. Najavio je i potpisivanje partnerskog sporazuma s Ukrajinom kojim se financijska potpora povećava za 125 milijuna eura. Zelenski je rekao da vidi priliku za okončanje rata, ali da još postoje stvari koje treba razraditi, uključujući korištenje zamrznute ruske imovine za ukrajinsku obranu i obnovu, o čemu je također razgovarao s Martinom. Dodao je da od SAD-a očekuje izvješće nakon današnjih razgovora s Rusijom, jer će budući koraci prema miru ovisiti o tome, a kao najveće prepreke naveo je teritorij i novac. 

Foto: Reuters/Pixsell

15:50 Na platformi X šire se slike koje je navodno objavila ruska novinska agencija TASS na kojima se vidi dolazak Stevea Witkoffa Kirilla Dmitrieva kako šeću po centru Moskve uoči pregovora

15:36 Putin se pojavio uz vojsku uoči razgovora s američkim izaslanstvom koje predvodi Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff, prenosi britanski the Guardian. Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner stigli su u Moskvu nakon sastanaka s ukrajinskim dužnosnicima na Floridi o mogućem dogovorenom rješenju rata. Ukrajinski i američki pregovarači raspravljali su o izmjenama mirovnog plana koji je ranije bio izrazito povoljan za Moskvu, a Zelenski je rekao da novi prijedlog izgleda bolje, ali da posao nije gotov. Analitičari sumnjaju da će Kremlj prihvatiti velike promjene, a glasnogovornik Peskov poručio je da je Rusija otvorena za razgovore, ali da će inzistirati na ostvarenju ciljeva svoje “specijalne operacije”.

15:30 Kako prenosi BBC, Zelenski je diskutirao sa irskim premijerom Micheálom Martinom detalje vezane uz zamrznutu rusku imovinu u Irskoj. Navodi da je u redu da stoje na čekanju dok traje okupacija Ukrajine, ali da bi trebalo biti krajnje vrijeme da se ta novčana sredstva proslijede Ukrajini.

Ključne riječi
Ukrajina Rusija Vladimir Putin Volodimir Zelenski Steve Witkoff Mir u Ukrajini

Avatar NJUŠKALO
NJUŠKALO
17:15 02.12.2025.

Da, samo što moraju prvo osvojiti Ukrajinu da bi mogli napasti NATO.

ZO
zoranlelic
17:10 02.12.2025.

Zanimljiva, nedvosmislena ponuda Putina za rat s EUropom, gotovo ju je nemoguće odbiti, pogotovo onima kojima bi nakon toga bilo neugodno. Čovjek ima muda. Ili je prihvati ili šuti i šuti zauvijek.

AD
adrad
17:19 02.12.2025.

Rusiju je nemoguće poraziti u smislu da NATO ili EU trupe promarširaju Crvenim trgom bacajući ruske zastave u vatru. Ali su sposobne prisiliti Putina na iskrene pregovore. Svi se s pravom boje ruske odmazde nuklearnim oružjem ali to se neće dogoditi jer u tom slučaju i Rusi imaju što za izgubiti.

Kupnja