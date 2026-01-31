Naši Portali
PRIVREMENO PRIMIRJE

Blogeri ogorčeni: na koljenima su, a Putin ih ne želi uništiti

Autor
Danijel Prerad
31.01.2026.
u 17:14

Informacije su proturječne pa je nejasno vrijedi li suzdržavanje od napada samo za Kijev ili i za ostale gradove

Rusija je u petak objavila da ih je američki predsjednik Donald Trump zamolio da se suzdrže od napada na Kijev. Komentar glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova uslijedio je dan nakon što je Trump rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao na njegov zahtjev da se tjedan dana ne napada Kijev, kao ni druge ukrajinske gradove i mjesta.

I prije te objave, tijekom jučerašnjeg dana, i ukrajinski i ruski blogeri objavljivali su informacije kako su obje sukobljene strane na terenu dobile naloge da prekinu s napadima na energetska postrojenja i skladišta goriva. U noći na petak, nakon dugo vremena, takvih napada nije bilo ni s ruske ni s ukrajinske strane. Napadi su se odnosili na logistiku i druge ciljeve, ali ne na energetske objekte i/ili skladišta goriva i rafinerije.

Ključne riječi
Zelenski Putin Rusija Ukrajina

